MLB／大谷翔平明星賽前敲30轟史上第4人 開轟助威山本由伸

道奇隊日本投手山本由伸今天先發，大谷翔平展現滿滿的學長愛，在4局下轟出一發陽春砲擴大為6：1領先，也是個人本季第30轟，成為史上第4位生涯三度在明星賽前累積30轟的打者。他從2021年起，已經連續5年達到30轟，大聯盟生涯8年累積255轟。

大谷翔平作為先發第1棒、指定打擊，今天前兩打席敲出滾地球出局、三振，但4局下面對白襪隊追回1分後，在2出局時回應，從白襪先發投手史密斯（Shane Smith）手中開轟，擊球初速116.3哩、飛行距離408呎。

大谷成為本季第三位達成30轟的球員，也是國聯第1人，前面是水手隊羅里（Cal Raleigh）33轟、洋基隊賈吉（Aaron Judge）30轟。

大谷也繼2021年與2023年後，生涯第三度在明星賽前達成30轟，成為繼小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.，3次）、麥奎爾（Mark McGwire，4次）與賈吉（4次）後，史上第4位生涯三度在明星賽前累積30轟的打者。

¡Llegó el cuadrangular 30 para Shohei! pic.twitter.com/6ABsx050rb — Los Dodgers (@LosDodgers) 2025年7月2日

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