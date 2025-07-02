MLB／藍鳥史普林格國慶日雙響灌7打點 洋基美東龍頭危險了

主場位於多倫多的藍鳥隊今日正迎加拿大國慶日，明星外野手史普林格（George Springer）單場雙響砲，狂灌7分打點，包含生涯第9發滿貫彈，幫助藍鳥以12：5大勝洋基隊，在雙方4連戰中奪下2連勝，同時2隊在美東龍頭爭奪戰中也只剩1場勝差。

藍鳥比賽前段被洋基王牌左投弗里德（Max Fried）壓制，但4局下希曼尼茲（Andres Gimenez）與史普林格接連開轟，單局灌進4分逆轉。雖然洋基7局上扳成4：4平手，但藍鳥隨即在7局下抓準洋基牛棚亂流，單局攻下5分拉開比數，8局下又再添3分，得分來到雙位數。

史普林格此戰繳出4支3，包含7局下從洋基後援投手韋佛（Luke Weaver）手中敲出的滿貫砲，將比數擴大至9比5，為本季第13轟。根據ESPN報導，史普林格的單場7分打點追平隊史主場第2高，僅次於英卡納西恩（Edwin Encarnacion）2015年創下的9分。

藍鳥目前已取得系列戰2連勝，這是自4月20日以來，首次在美東與洋基勝差拉近至1場。洋基本場打擊低迷，得點圈17打數僅2安，反觀藍鳥在得點圈7打數5安。洋基在6月戰績為13勝14敗，對美聯東區球隊則是低迷的10勝14敗。

GEORGE SPRINGER, WELCOME TO YOUR CANADA DAY MOMENT! pic.twitter.com/B22ZhbHvLd — Toronto Blue Jays (@BlueJays) 2025年7月1日

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