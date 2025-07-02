MLB／只打1季卻爽領百萬美元25年 大都會自嘲黑歷史「波尼亞日」

道奇隊休賽季「延遲支付」大法引起許多球迷關注，對球員與球團都是避稅好手段，而ESPN特地選擇今天報導前球星波尼亞（Bobby Bonilla）與大都會隊延遲支付的故事。由於大都會球團的錯誤決策，波尼亞直到現在，每年美國時間7月1日，都能獲得119萬美元薪水。

波尼亞1997年於馬林魚隊拿下世界大賽冠軍，1999年轉隊到大都會，但表現大幅下滑，僅出賽60場，繳出4轟與打擊率0.160的不及格表現，隨後被釋出。

當時大都會老闆威爾朋（Fred Wilpon）決定將資金，投入到創史上最大龐氏騙局的馬多夫（Bernie Madoff）的帳戶。波尼亞當時還有1年590萬美元合約還沒走完，大都會決定延遲付款，從2011年至2035年，這25年來每年都給波尼亞119萬美元。

由於波尼亞只效力大都會1個賽季，這份躺賺合約幾乎成為大都會決策一大污點，每年幾乎都會被球迷拿出來挖苦，大都會新老闆科恩（Steve Cohen）甚至提議在主場每年慶祝「波尼亞日」紀念這個大錯誤，讓這個尷尬的黑歷史成為另類球迷節日。

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