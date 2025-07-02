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MLB／佐佐木朗希傳接球來到146公里球速 羅伯茲看出強烈意志

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
佐佐木朗希今天進行高強度的傳接球練習，球速已經來到為91哩（約146公里）。 美聯社
佐佐木朗希今天進行高強度的傳接球練習，球速已經來到為91哩（約146公里）。 美聯社

在傷兵名單中的佐佐木朗希今天進行高強度的傳接球練習，球速已經來到為91哩（約146公里），道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）看出佐佐木朗希有著「我想要回到球場」的強烈意志。

道奇今天在主場與白襪隊交手，賽前在教練團等工作人員的注視下，佐佐木朗希進行約30公尺距離的傳接球，其中包含指叉球等變化球，隨後他也完成來回40公尺跑步訓練。

羅伯茲談到佐佐木的狀況表示：「他的疼痛感已經減輕了，現在在平地投球時的球速和強度都有所提升。」並補充說：「他的身體狀況真的好轉了。現在剩下的是心理層面的調整。我認為稍微改變一下環境，會成為他重新起步的好契機。」

佐佐木朗希在美國時間5月9日對響尾蛇隊賽後出現右肩不適，並在5月13日接受精密檢查後被登錄進傷兵名單，雖然他在5月下旬一度恢復傳接球練習，但狀況未見改善，6月19日被轉入60天傷兵名單，診斷為「右肩夾擠症候群」。

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