MLB／干擾守備球迷竟是慣犯 響尾蛇祭重罰「2025不得再入場」

昨天響尾蛇隊坐鎮主場迎戰巨人隊,第8局巨人打者科斯(Christian Koss)擊出一支左外野深遠飛球,響尾蛇外野手塔瓦(Tim Tawa)一躍而起,但有一名球迷伸手越過全壘打牆,把球接進手套,響尾蛇球團今天宣布,該球迷本季禁止進入響尾蛇主場。

事件發生當下,裁判判定科斯出局,但經重播檢視後改判二壘安打,響尾蛇最終仍以4:2贏得比賽。不過響尾蛇祭出如此重罰也並非無來由,該名球迷有購買季票,這是他近年製造9到10次需要重播檢視的事件之一。

這名球迷自稱麥卡斯基爾(Dave McCaskill),昨日事件發生後被驅逐出場,隔天接受當地電台採訪時表示自己是響尾蛇球迷,絕不會做出傷害球隊的事,但自己過去其實已2度被驅逐出場,已數次做出需要被重播檢視的干擾行為。

響尾蛇球團在聲明中表示:「我們決定就昨晚比賽中的球迷干擾事件發表聲明。這名球迷曾多次違規,因此我們已中止其季票會員資格,並禁止他在2025年剩餘比賽進場觀賽。」不過球團仍網開一面,承諾如果麥卡斯基爾願遵守規則,2026年仍有繼續進場觀賽的機會。

Should this have been ruled a home run for Christian Koss? 🤔 pic.twitter.com/4TnBAoTwjp