MLB／干擾守備球迷竟是慣犯 響尾蛇祭重罰「2025不得再入場」

昨天響尾蛇隊坐鎮主場迎戰巨人隊，第8局巨人打者科斯（Christian Koss）擊出一支左外野深遠飛球，響尾蛇外野手塔瓦（Tim Tawa）一躍而起，但有一名球迷伸手越過全壘打牆，把球接進手套，響尾蛇球團今天宣布，該球迷本季禁止進入響尾蛇主場。

事件發生當下，裁判判定科斯出局，但經重播檢視後改判二壘安打，響尾蛇最終仍以4：2贏得比賽。不過響尾蛇祭出如此重罰也並非無來由，該名球迷有購買季票，這是他近年製造9到10次需要重播檢視的事件之一。

這名球迷自稱麥卡斯基爾（Dave McCaskill），昨日事件發生後被驅逐出場，隔天接受當地電台採訪時表示自己是響尾蛇球迷，絕不會做出傷害球隊的事，但自己過去其實已2度被驅逐出場，已數次做出需要被重播檢視的干擾行為。

響尾蛇球團在聲明中表示：「我們決定就昨晚比賽中的球迷干擾事件發表聲明。這名球迷曾多次違規，因此我們已中止其季票會員資格，並禁止他在2025年剩餘比賽進場觀賽。」不過球團仍網開一面，承諾如果麥卡斯基爾願遵守規則，2026年仍有繼續進場觀賽的機會。

Should this have been ruled a home run for Christian Koss? 🤔 pic.twitter.com/4TnBAoTwjp — SF Giants on NBCS (@NBCSGiants) July 1, 2025

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