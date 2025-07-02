快訊

陳晨威被爆載新歡回家 對象是兄弟「台泰混血」啦啦隊啾啾

彭振聲聞妻亡痛哭喊「一句話」 昔下屬憶長官為人好不捨

館長狂喊「祖國」被忽視 綠營：沒人想成下一個郭昱晴

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／干擾守備球迷竟是慣犯 響尾蛇祭重罰「2025不得再入場」

聯合新聞網／ 綜合報導
塔瓦遭到球迷干擾接球，後續遭到驅逐出場，而該名球迷竟是累犯。 美聯社
塔瓦遭到球迷干擾接球，後續遭到驅逐出場，而該名球迷竟是累犯。 美聯社

昨天響尾蛇隊坐鎮主場迎戰巨人隊，第8局巨人打者科斯（Christian Koss）擊出一支左外野深遠飛球，響尾蛇外野手塔瓦（Tim Tawa）一躍而起，但有一名球迷伸手越過全壘打牆，把球接進手套，響尾蛇球團今天宣布，該球迷本季禁止進入響尾蛇主場。

事件發生當下，裁判判定科斯出局，但經重播檢視後改判二壘安打，響尾蛇最終仍以4：2贏得比賽。不過響尾蛇祭出如此重罰也並非無來由，該名球迷有購買季票，這是他近年製造9到10次需要重播檢視的事件之一。

這名球迷自稱麥卡斯基爾（Dave McCaskill），昨日事件發生後被驅逐出場，隔天接受當地電台採訪時表示自己是響尾蛇球迷，絕不會做出傷害球隊的事，但自己過去其實已2度被驅逐出場，已數次做出需要被重播檢視的干擾行為。

響尾蛇球團在聲明中表示：「我們決定就昨晚比賽中的球迷干擾事件發表聲明。這名球迷曾多次違規，因此我們已中止其季票會員資格，並禁止他在2025年剩餘比賽進場觀賽。」不過球團仍網開一面，承諾如果麥卡斯基爾願遵守規則，2026年仍有繼續進場觀賽的機會。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

巨人 響尾蛇

相關新聞

MLB／首次「美國生日」登板！大谷翔平下一次投球日出爐

道奇隊日本球星大谷翔平下一次登板日出爐，日期就在美國時間7月5日，也是大谷的31歲生日，這是他生涯首次在美國當地的生日當...

MLB／佐佐木朗希傳接球來到146公里球速 羅伯茲看出強烈意志

在傷兵名單中的佐佐木朗希今天進行高強度的傳接球練習，球速已經來到為91哩（約146公里），道奇隊總教練羅伯茲（Dave ...

MLB／干擾守備球迷竟是慣犯 響尾蛇祭重罰「2025不得再入場」

昨天響尾蛇隊坐鎮主場迎戰巨人隊，第8局巨人打者科斯（Christian Koss）擊出一支左外野深遠飛球，響尾蛇外野手塔瓦（Tim Tawa）一躍而起，但有一名球迷伸手越過全壘打牆，把球接進手套，響尾

MLB／賽季未過半敬遠就追平生涯最多 賈吉紀錄夜洋基被逆轉

洋基隊重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今天作客藍鳥隊主場，雖然2打數無安打，但2次透過敬遠上壘，明星賽前已累計20次敬遠，追平個人生涯最多。不過終場洋基遭藍鳥逆轉以4：5輸球，賈吉的打擊率則

MLB／水手重砲暌違6場比賽再開轟！一棒敲出多項超狂紀錄

水手隊強打捕手羅里（Cal Raleigh）今日賽前已6場未開轟，但今天坐鎮主場對戰皇家隊一掃低潮，敲出本季第33轟，目前為大聯盟全壘打與打點雙冠王，幫助水手以6：2擊退皇家，收下2連勝。 皇

MLB／松坂大輔分析大谷手術前後差異 期盼再現二刀流魅力

「平成怪物」松坂大輔在《Sponichi Annex》專欄《松坂大輔的探球》中，討論道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平的未來表現，松坂直言：「期待大谷完全復活，展現真正的二刀流姿態。」 大谷接受第2次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。