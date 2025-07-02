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MLB／首次「美國生日」登板！大谷翔平下一次投球日出爐
道奇隊日本球星大谷翔平下一次登板日出爐，日期就在美國時間7月5日，也是大谷的31歲生日，這是他生涯首次在美國當地的生日當天登板。
大谷的登板日宣告出現一個小插曲，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天在賽前記者會上，發表大谷將在7月6日對太空人隊之戰登板的「假消息」，因為一個半小時後，球團更正為5日的同樣對手。
7月5日出生的大谷在天使隊時期曾經於2023年7月4日登板，是日本時間的「生日登板」，只不過當時對教士隊5局丟掉5分承擔敗投，這次則是首次美國當地時間的生日登板。
大谷今年重新啟動二刀流，已經累積3場出賽，前一次在6月28日對上皇家隊，投出大聯盟生涯最快的101.7哩（約163.7公里）球速，投2局只被敲1支安打無失分，局數也是復出以來最長。
作為二刀流選手，大谷以不經小聯盟復健賽、直接在大聯盟舞台上進行「實戰式復健」的獨特方式調整狀態，目前他的角色基本上是擔任「開局投手」，下一場局數有可能再增加。
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