MLB／賽季未過半敬遠就追平生涯最多 賈吉紀錄夜洋基被逆轉
洋基隊重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今天作客藍鳥隊主場，雖然2打數無安打，但2次透過敬遠上壘，明星賽前已累計20次敬遠，追平個人生涯最多。不過終場洋基遭藍鳥逆轉以4：5輸球，賈吉的打擊率則下降至3成54。
藍鳥今天推派3屆塞揚強投薛則（Max Scherzer）先發，他主投5局丟2分，來自奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）在4局上半先馳得點的2分砲，為本季第14轟。而藍鳥的反攻則是發生在5局下，由小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）打回球隊第1分。
史坦頓（Giancarlo Stanton）則在6局上為洋基打回1分打點，擴大領先，不過藍鳥的反擊來得很快，單局灌進4分超前，包含小葛雷諾滿壘時敲出左外野強勁安打，打回致勝2分，6局結束，藍鳥以5：3超前。
雖然洋基貝林傑（Cody Bellinger）在8局上敲出本季第12轟追回1分，不過藍鳥明星終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）成功關門，拿下本季第19場救援成功。賈吉雖然繳白卷，但在7月前就累積至少30轟和110支安打，成為史上第1人，且已經累積20次敬遠，有望寫下生涯新高。
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