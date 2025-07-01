MLB／水手重砲睽違6場比賽再開轟！一棒敲出多項超狂紀錄

水手隊強打捕手羅里（Cal Raleigh）今日賽前已6場未開轟，但今天坐鎮主場對戰皇家隊一掃低潮，敲出本季第33轟，目前為大聯盟全壘打與打點雙冠王，幫助水手以6：2擊退皇家，收下2連勝。

皇家在3局上先靠著明星游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）適時安打先馳得點，但水手馬上在4局下半給予反擊，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在4局下擊出陽春砲扳平。5局下則是一陣猛攻，羅里先是以高飛犧牲打超前，阿羅薩雷納上演雙響砲，擊出中外野3分砲拉開比分。

而羅里睽違6場比賽的全壘打發生在7局下，用陽春砲增添保險分，為本季第33轟。羅里持續堆高明星賽前的各項紀錄，如左右開弓打者與捕手明星賽前最多轟。另外本月達成至少11轟、30安、20得分和15保送，是史上第5位捕手達成，6月底敲出33轟也是史上第5人。

羅里距離明星賽前最多轟的隊史紀錄只差2轟，目前是由小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的35轟保持，至於聯盟紀錄則是生涯累積762轟的大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds），在2001年創下的明星賽前39轟的大聯盟紀錄。

BIG DUMPER BLAST!



That's No. 33 for Cal Raleigh 💪 pic.twitter.com/ijb4ChCh2v — MLB (@MLB) 2025年7月1日

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