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MLB／松坂大輔分析大谷手術前後差異 期盼再現二刀流魅力

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷本季重返投手丘，松坂大輔期盼他能夠持續展現二刀流的英姿。 法新社
大谷本季重返投手丘，松坂大輔期盼他能夠持續展現二刀流的英姿。 法新社

「平成怪物」松坂大輔在《Sponichi Annex》專欄《松坂大輔的探球》中，討論道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平的未來表現，松坂直言：「期待大谷完全復活，展現真正的二刀流姿態。」

大谷接受第2次右肘韌帶重建手術後，至今已登板3場，並在6月28日對皇家隊的比賽中投出大聯盟生涯最快球速。目前先發3場累積4局，被敲3支安打失1分，另有3次三振和1次四壞球保送，防禦率為2.25，松坂也特別觀察他術前與術後的投球差異，

松坂認為大谷右肘的位置較過去低。尤其是在投橫掃球（Sweeper）時，過去感覺他是有意識地「刻意橫投」，而現在則是順暢地揮臂，似乎讓手肘負擔明顯減輕。 肉眼可見的最大變化是，大谷今年採用無繞臂（No Windup）投球動作，這樣能讓全身的力量運用更順暢。

接下來大谷會如何逐步拉長投球局數值得關注，松坂認為雖然大谷恢復順利，但畢竟是第2次接受右肘手術，內心勢必更加謹慎。松坂本人也曾在2011年動過右肘手術，他期盼這位「獨一無二」的球星能再度打破所有人的預期，徹底展現二刀流完全復活的英姿。

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松坂大輔 大谷翔平

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