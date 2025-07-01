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MLB／投手手癢出棒罰游擊手 金鶯教頭：韓德森欠我1萬美元

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
投手羅傑斯因球隊取消DH親自上場打擊，說好要等球但1次手癢忍不住出棒。 路透
投手羅傑斯因球隊取消DH親自上場打擊，說好要等球但1次手癢忍不住出棒。 路透

金鶯隊今天打到延長11局以10：6擊敗遊騎兵隊，意外插曲是捕手特朗普（Chadwick Tromp）早早傷退，3局下就被迫取消指定打擊，先發投手

羅傑斯（Trevor Rogers）親自打擊，2打席都吞K，但因1次手癢忍不住出棒，讓隊友韓德森（Gunnar Henderson）被代理教頭曼索里諾（Tony Mansolino）追討1萬美元罰款。

金鶯目前名單中帶兩名捕手，特朗普此役先發蹲捕，桑契斯（Gary Sánchez）則是打DH，未料金鶯3局上剛靠桑契斯滿壘時敲出二壘打清壘取得3：0領先，3局下就見桑契斯改任捕手，特朗普因下背部緊繃提前退場。

金鶯取消DH，後續特朗普的第九棒，若不換代打，就需由投手上場打擊，先發投手羅傑斯第一個打席上場時，還被鏡頭捕捉到一開始把打擊頭盔戴反的畫面，而他兩打席都是面對遊騎兵先發投手柯賓（Patrick Corbin）3球遭到三振，合計看5球、揮空1球。

羅傑斯2021年效力馬林魚隊時曾有打擊經驗，已4年不曾打擊，這回拿著蒙卡索（Ryan Mountcastle）的球棒上場，代理教頭曼索里諾指示，除非場上狀況需要短打，不然就把球棒放在肩上就好，「我告訴他，如果他出棒，我在比賽中就會罰韓德森1萬美元。」

曼索里諾笑說：「我覺得羅傑斯應該覺得我在開玩笑，但總之韓德森欠我1萬美元了。」

韓德森則說：「我不知道為什麼是罰我，但好啦！他真的不該揮棒。」還笑說明天要幫羅傑斯安排實戰投打練習打擊。

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韓德森 金鶯

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