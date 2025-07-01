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MLB／守護者6月寫隊史前3慘打擊成績 7月緊繃賽程恐雪上加霜

聯合新聞網／ 綜合報導
拉米瑞茲的打擊率雖然名列前茅，但團隊打線只有他與關2人獨挑大梁。 法新社
拉米瑞茲的打擊率雖然名列前茅，但團隊打線只有他與關2人獨挑大梁。 法新社

守護者隊6月陷入低迷，單月以9勝15敗收場，整體打擊率僅0.206，是隊史至少出賽13場的月份中，打擊表現並列第3差的一次。總教練沃特（Stephen Vogt）坦言：「我們必須得分，現在每個人都在試著表現得完美，但我們需要放鬆，深呼吸一下，重新找回打球的樂趣。」

守護者目前正遭遇4連敗，累計戰績40勝42敗。過去40局中只在2局有得分，全月僅得72分，是隊史6月得分第三少紀錄。儘管明星內野手拉米瑞茲（Jose Ramirez）與開路先鋒關（Steven Kwan）打擊率排在美聯前段班，但其他主力打者卻無一人打擊率超過0.250。

原本期待捕手奈勒（Bo Naylor）能擺脫去年低潮反彈，但目前事與願違，且自6月10日以來陷入31支1的大低潮。目前唯一能正向看待的是團隊6月防禦率僅3.79，大聯盟排名第8，總經理安東內提（Chris Antonetti）指出，內勒在捕手層面仍然有重大價值。

然而，7月賽程仍十分艱困。守護者隊接下來將對上小熊隊與分區龍頭老虎隊，隨後還有遠征休士頓與芝加哥的7場客場之旅。沃特受訪表示：「休兵日後我們要連打13場比賽，這是一個重振士氣的機會，我對這支球隊有信心，這群球員終究會突破難關。」

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