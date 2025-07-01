MLB／紅人榜眼第2場先發遭紅襪震撼教育 只解決1人次狂失7分

紅人隊22歲選秀榜眼伯恩斯（Chase Burns）繳出技驚四座的的初登板後，今日迎來生涯第2場先發，沒想到遭紅襪隊打線震撼教育，僅投0.1局，就被敲5支安打、送出2次保送，失掉7分，5分責失，終場紅人以6：13遭到紅襪痛擊。

伯恩斯上周對洋基隊初登板時，創下1920年以來首位面對生涯前5名打者都是三振的紀錄，但今日對戰紅襪的比賽，伯恩斯一開始就保送首名打者杜蘭（Jarren Duran），接著便是一連串攻勢，包含史托瑞（Trevor Story）的3分砲。攻下前5分。

伯恩斯的速球與滑球幾乎都被掌握，紅人教頭法蘭柯納（Terry Francona）賽後表示：「希望這不會影響他的下一場先發，很多人都在安慰他。」法蘭柯納也提到，伯恩斯可能有被對手看出投球暗號的問題，「紅襪擅長破解這些東西，他們的打者顯然準備充分。」

對此，伯恩斯則說：「我也不知道發生什麼，對方揮棒品質很好，但我也犯了很多錯。」本場比賽的防守也讓伯恩斯雪上加霜，二壘手麥克連（Matt McLain）傳球失誤錯失雙殺機會，讓紅襪打線攻勢持續，最終導致伯恩斯被敲5支安打與2次保送，只解決了1個人次。

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