MLB／3局就沒DH可用 金鶯讓1棒被逼進延長賽還是贏遊騎兵

打到3局下就沒有指定打擊（DH）可用，金鶯隊今天穿越時空回到美聯70年代以前，先發投手羅傑斯（Trevor Rogers）親自打擊，兩打席都是3球吞K，金鶯形同讓1棒，後續也遭到追平進入延長賽，打到延長11局仍以10：6擊敗遊騎兵隊。

金鶯目前名單中帶兩名捕手，特朗普（Chadwick Tromp）此役先發蹲捕，桑契斯（Gary Sanchez）則是打DH，未料金鶯3局上剛靠桑契斯滿壘時敲出二壘打清壘取得3：0領先，3局下就見桑契斯改任捕手，特朗普因下背部緊繃提前退場。

金鶯取消DH，後續特朗普的第九棒，若不換代打，就需由投手上場打擊，先發投手羅傑斯第一個打席上場時，還被鏡頭捕捉到一開始把打擊頭盔戴反的畫面，而他兩打席都是面對遊騎兵先發投手柯賓（Patrick Corbin）3球遭到三振，合計看5球、揮空1球。

遊騎兵6局下先靠塞米恩（Marcus Semien）兩分砲開啟反攻，7局下兩出局後海曼（Michael Helman）選到保送，接下來盜二壘成功加上桑契斯的失誤，讓他一路跑回追平分，兩隊打完9局也以3：3進入延長賽突破僵局。

兩隊10局全壘打互轟，金鶯韓德森（Gunnar Henderson）敲兩分砲開局，考瑟（Colton Cowser）補上陽春砲，遊騎兵10局下由賈西亞（Adolis García）三分砲一棒追平。11局上金鶯再灌進4分，這回終於鎖定勝利。

Trevor Rogers Hitting.



Putting on his Helmet Backwards. 🤣 pic.twitter.com/aL04aBojVW — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2025年7月1日

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