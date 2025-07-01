MLB／洋基老將拉傷進傷兵名單 當家鐵捕手指異常已缺陣2場

洋基隊35歲牛棚投手克魯茲（Fernando Cruz）因左腹斜肌拉傷，被放進15天傷兵名單，並從3A叫上右投哈特萊柏（Geoff Hartlieb）支援。 此外，當家捕手威爾斯（Austin Wells）則因左手1根手指循環異常，連2天未出賽。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，威爾斯的傷勢可能是長期蹲捕所導致，排除血栓可能，威爾斯已接受多項檢查，預計最快周三才能歸隊，在此之前將由艾斯卡拉（J.C. Escarra）擔任主戰捕手。

「目前檢查結果都還不錯，沒有影響到實際表現。」布恩透露威爾斯這根手指從去年起就有變色情形，過去兩周狀況惡化。他也提到2年前，前洋基捕手羅特威特（Ben Rortvedt）就因左肩動脈瘤導致手指循環問題進傷兵名單，因此也想做檢查以防萬一。

克魯茲在小聯盟熬了12年才於32歲登上大聯盟，今年是他加入洋基的第1年，至今出賽32場，戰績2勝3敗，防禦率3.00。他32場出賽中有26場未失分。布恩表示，克魯茲是熱身時感到不適，「希望他不會缺陣太久，回來能更有體力迎接球季後段。」

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