MLB／手腕問題困擾哈波許久 回歸並非傷癒而是「無法再更好」

費城人隊強打哈波（Bryce Harper）日前因右手腕發炎進入傷兵名單，經近1個月的休養後，他認為自己的手腕狀況已經達到最佳狀態，因此於今日對戰教士隊的比賽中先發上陣，擔任一壘手並排在第3棒，2打數無安打，選到1次保送，這是他自6月6日後的的首次出賽。

關於手腕傷勢，哈波表示：「我不認為狀況還能更改善，感覺都差不多，不論是打擊練習還是實戰模擬，結果都一樣，所以我認為今天是適合回歸的時機。」哈波手腕問題可追溯到上球季，哈波球季大部分時間都感到疼痛，儘管如此仍擊出30支全壘打，幫助費城人奪下國聯東區冠軍。

本季他持續帶傷出賽，57場比賽中打擊率0.258，敲出9轟，附帶34分打點並盜壘8次。他曾因右手肘挫傷缺席5場比賽，當時是5月26日被勇士隊火球男史泰德（Spencer Strider）觸身球打中後受傷，回歸後一度11打數僅1安打。

哈波缺陣期間，費城人戰績為13勝14敗，仍保有國聯東區龍頭地位。總教練湯姆森（Rob Thomson）表示，哈波是否每天上場將視手腕反應而定。哈波說他的手腕感覺比1個月前好得多，但他也坦言：「最終還是要看每天的身體感覺來決定出賽與否。」

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