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MiLB／荷蘭左右開投奇才入選未來之星賽 費城人首輪大物退賽

聯合新聞網／ 綜合報導
水手於去年首輪15順位選進塞恩加，他的左右手都能丟出超過95英里的速球。 美聯社
水手於去年首輪15順位選進塞恩加，他的左右手都能丟出超過95英里的速球。 美聯社

大聯盟未來之星明星賽將於7月12日在勇士隊主場進行。今年名單中，共有17位首輪選秀球員入選，包括去年被水手隊以首輪第15順位選中，來自荷蘭的「左右開投」奇才塞恩加（Jurrangelo Cijntje）。

這位22歲的新人本季於高階1A出賽15場，擔綱12場先發，戰績4勝4敗，防禦率4.88，51.2局的投球中送出58次三振。他具有罕見的左右開投天份，面對右打時會以右手投球，最快可達99英里，而對左打者則改用左手投球，也有95英里水準。

原本入選的還有費城人隊2023年首輪新秀投手潘特（Andrew Painter），不過球團周一宣布，他將持續進行手肘手術後的復健，並不會參賽。潘特本季有望登上大聯盟，但總教練湯姆森（Rob Thomson）強調：「我們會照原本的計畫走，他必須完全健康，也要投得出色。」

根據統計，自1999年起的未來之星明星賽已有超過1170人參與，其中86.5%成功登上大聯盟，另有超過250人最終成為大聯盟明星球員。近年來最具代表性的左右開頭投手是2015登上大聯盟的范迪特（Pat Venditte），生涯62場出賽，留下2勝2敗，防禦率4.73的成績。

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