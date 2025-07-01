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MLB／紅襪阿布瑞尤423呎場內轟+407呎滿貫轟 寫67年來首見紀錄
紅襪隊今天以13：6擊敗紅人隊，外野手阿布瑞尤（Wilyer Abreu）一支場內轟、一支滿貫砲灌進5分打點，他成為大聯盟史上第六位同場出現這兩款全壘打的選手，前一人已要追溯到1958年馬里斯（Roger Maris）。
阿布瑞尤驚人的一晚，先是在第五局擔任首位打者，打向芬威球場標誌420呎的中右外野全壘打牆最深處，這球落在欄杆上反彈彈向中外野，紅人中外野手費多（TJ Friedl）遇到這球轉向腳步急煞，反而跌坐在地，阿布瑞尤一口氣連跑四個壘包，形成一支飛行距離423呎的場內轟。
阿布瑞尤第八局在滿壘打席再度開砲，飛行距離407呎，這一轟也讓紅襪的得分站上雙位數，擴大為13：5領先。
根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）統計，大聯盟史上過去共有5人單場出現場內轟、滿貫砲（非同一支全壘打），分別是1890年6月5日費爾斯（Jocko Fields）、1923年7月4日史考特（Everett Scott）、1930年8月4日蓋林傑（Charlie Gehringer）、1939年7月4日塔博（Jim Tabor）、1958年8月3日馬里斯，阿布瑞尤締造近67年來首見紀錄。
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