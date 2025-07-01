MLB／藍鳥高薪重砲肩傷無法揮棒 當家游擊也缺席陣容大搬風
藍鳥隊明星外野手桑坦德（Anthony Santander）5月初對陣天使隊時撞上全壘打牆，出現左肩發炎傷勢，藍鳥該月30日將其放入傷兵名單至今。桑坦德目前仍無法恢復揮棒訓練，總經理艾金斯（Ross Atkins）表示，桑坦德仍有機會在明星賽前回歸賽場。
左右開弓的桑坦德去年在金鶯隊打出生涯年，出賽155場，繳出44轟外加102分打點的成績，並首度入選明星賽。今年1月轉戰藍鳥，與球團簽下5年總值9250萬美元的合約，不過本季表現大不如前，目前在藍鳥出賽50場，打擊率0.179，僅擊出6支全壘打，貢獻18分打點。
另外，藍鳥當家游擊手比切特（Bo Bichette）也出現傷勢，因右膝不適，被移出今日對戰洋基隊的先發陣容。
由於比切特缺陣，克萊門特（Ernie Clement）從三壘移防游擊， 巴傑（Addison Barger）從右外野支援三壘，史普林格（George Springer）暫離DH守右外野，DH交給原二壘華格納（Will Wagner），左外野手史奈德（Davis Schneider）去二壘，左外野防區則交給克拉斯（Jonatan Clase）。
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