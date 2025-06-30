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MLB／大谷、法官也無此待遇！國民強打少年單場「4敬遠」 邦茲後首見

聯合新聞網／ 綜合外電報導
國民隊22歲強打少年伍德寫下罕見紀錄。 法新社
國民隊22歲強打少年伍德寫下罕見紀錄。 法新社

國民隊強打少年伍德（James Wood）在對上洛杉磯天使的比賽中，成為自傳奇球星邦茲（Barry Bonds）以來，首位在單場比賽中遭到「4次敬遠」的大聯盟球員，最終國民隊歷經11局以 7：4 拿下勝利。

邦茲曾在2004年的4場比賽各被故意四壞保送4次。根據大聯盟自1955年以來的資料顯示，除了伍德與邦茲外，僅有馬里斯（Roger Maris）、坦普頓（Garry Templeton）、拉米瑞茲（Manny Ramirez）與道森（Andre Dawson）曾單場4次獲得故意四壞保送。其中，道森在1990年5月22日小熊出戰紅人的比賽中，更創下單場5次故意保送的紀錄。

伍德此戰2打數敲出1安後，接下來的4次打席皆遭對手故意保送：第5局二、三壘有人、第7局二壘有人、第9局三壘有人，以及第11局三壘有人時，天使皆選擇直接讓伍德上壘。

現年22歲的伍德，本季打擊率為0.283，已敲出22轟、64分打點，OPS達到0.938，成為國民隊火力輸出的核心之一。

這場勝利也是國民隊自2005年遷至華盛頓以來，首次在安那罕贏得系列賽勝利。2005年亦是該隊從蒙特婁博覽會改名並搬遷為華盛頓國民的第一個賽季。

這場比賽也是伍德自升上大聯盟以來的第163場出賽，他在前162場比賽中累積31支全壘打與105分打點，數據與前國民隊兩大天才球員哈波（Bryce Harper，31轟77打點）及索托（Juan Soto，31轟107打點）初登場一整季的成績幾乎相當。

伍德日前受訪時也提到：「那兩位都是穿上這件球衣最偉大的球員之一。我一直以成為像他們那樣的人為目標。像索托已經打了7年以上、哈波打了12年以上，我知道自己還有很長的路要走，但能被拿來與他們相比，真的很酷。」

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華盛頓 洛杉磯 伍德

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