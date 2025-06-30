MLB／賈吉雙響砲！前10年6季30轟 追平洋基傳奇紀錄

面對過去效力的投手塞佛里諾（Luis Severino），洋基打線絲毫不留情，前4局就轟下7分，讓對方慘澹退場，最終以12比5取得3連戰優勢。

洋基全隊敲出4發全壘打，其中「法官」賈吉（Aaron Judge）又轟出雙響砲，苦主分別是塞佛里諾和後援投手佛格森（Tyler Ferguson），後者成為被賈吉轟過全壘打的第261位投手。而他過往的言論又被拿出來調侃。

佛格森去年剛升上大聯盟時就曾表示希望能三振賈吉。沒想到首次對決卻成為「受害者」，前洋基投手也是現任分析師尼爾森（Jeff Nelson）打趣說道，「這就是為什麼有些話不能公開講。」賈吉則表示他不曉得佛格森曾這樣說。

The Captain CRUSHES 💥



Aaron Judge blasts home run No. 29 in the Bronx! pic.twitter.com/SYBw0eGyf4 — MLB (@MLB) 2025年6月29日

在雙響砲過後，賈吉本季累積30轟，超越大谷翔平的29轟，全聯盟僅次於水手捕手重砲羅利（Cal Raleigh）的32轟；打點累積67分，排在羅利、鈴木誠也、蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）之後，仍居大聯盟打擊王寶座。

賈吉達成連續5季30轟紀錄，更是生涯第6度完成單季30轟，隊史第6人；更追平洋基兩大傳奇曼托（Mickey Mantle）與迪馬喬（Joe DiMaggio）的紀錄，成為隊史第3位在生涯前十年就完成6次單季30轟壯舉的球員。

HOME RUN NO. 30 FOR AARON JUDGE 😤 pic.twitter.com/SO8JuFOanQ — MLB (@MLB) 2025年6月29日

另一方面，賈吉下一場若能再打出一發全壘打，將可追平洋基隊史在7月1日前最多全壘打紀錄；原先紀錄正是賈吉在去年創下的31轟，他在2022年也有過29轟表現。貝比魯斯則是在1928和1930年兩度打出30轟。

賈吉近日陷入低潮，賽前近56打數僅敲出10安、打擊率從0.394大幅降至0.354，此場大爆發後他說：「其實賽前有點背痛，反而讓我放鬆打球，可能是因禍得福吧。」

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