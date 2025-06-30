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MiLB／李灝宇3A本季第7轟出爐 擊球初速達170公里

中央社／ 台北30日電
旅美底特律老虎隊3A台灣野手李灝宇今天打席敲出陽春砲、為個人本季第7轟。 路透社
旅美底特律老虎隊3A台灣野手李灝宇今天打席敲出陽春砲、為個人本季第7轟。 路透社

旅美底特律老虎隊3A台灣野手李灝宇今天在與芝加哥白襪隊3A比賽中打擊有表現，首打席敲出陽春砲、為個人本季第7轟，擊球初速達約170公里。

李灝宇今天擔任老虎隊開路先鋒第1棒、守三壘，1局下球隊0比1落後，李灝宇首打席從白襪隊先發投手麥肯德里（Evan McKendry）手中開轟，陽春砲幫助球隊扳平比數，擊球初速為105.7英里（約170公里）。

李灝宇2局下敲出右外野方向飛球出局，5局下、7局下都吞下三振，今天總計4打數敲出1支安打就是全壘打，貢獻1分打點，賽後打擊率2成52。

白襪隊3局上攻下1分超前比數，老虎隊6局下再起攻勢，靠著接連四壞保送、二壘打再度將比數扳平，1人出局後再靠著安打、滾地球送回2分，取得4比2領先，兩隊8局各拿1分，老虎隊終場以5比3搶勝。

匹茲堡海盜隊台灣野手鄭宗哲1A打復健賽，在與多倫多藍鳥隊對比賽先發打1棒、守游擊，鄭宗哲1局上敲出右外野方向安打，連續發動2次盜壘成功、站上三壘，3局上靠著四壞保送上壘，但盜二壘失敗，5局上敲出右外野方向飛球出局。

鄭宗哲8局上敲出投手方向滾地球出局，10局上敲出中外野方向飛球出局，10局下退場休息；今天總計4打數敲出1支安打，選到1次四壞保送，跑出2次盜壘成功。

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鄭宗哲 老虎

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