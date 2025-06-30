MiLB／李灝宇3A本季第7轟出爐 擊球初速達170公里

旅美底特律老虎隊3A台灣野手李灝宇今天在與芝加哥白襪隊3A比賽中打擊有表現，首打席敲出陽春砲、為個人本季第7轟，擊球初速達約170公里。

李灝宇今天擔任老虎隊開路先鋒第1棒、守三壘，1局下球隊0比1落後，李灝宇首打席從白襪隊先發投手麥肯德里（Evan McKendry）手中開轟，陽春砲幫助球隊扳平比數，擊球初速為105.7英里（約170公里）。

李灝宇2局下敲出右外野方向飛球出局，5局下、7局下都吞下三振，今天總計4打數敲出1支安打就是全壘打，貢獻1分打點，賽後打擊率2成52。

Hao-Yu Lee crushes a solo homer to right center to tie the game for Toledo. It’s his 7th of the season and it left his bat at 105.7 MPH and traveled an estimated 400 feet. pic.twitter.com/X2EKaeJ6Fg — Tigers ML Report (@tigersMLreport) 2025年6月29日

白襪隊3局上攻下1分超前比數，老虎隊6局下再起攻勢，靠著接連四壞保送、二壘打再度將比數扳平，1人出局後再靠著安打、滾地球送回2分，取得4比2領先，兩隊8局各拿1分，老虎隊終場以5比3搶勝。

匹茲堡海盜隊台灣野手鄭宗哲1A打復健賽，在與多倫多藍鳥隊對比賽先發打1棒、守游擊，鄭宗哲1局上敲出右外野方向安打，連續發動2次盜壘成功、站上三壘，3局上靠著四壞保送上壘，但盜二壘失敗，5局上敲出右外野方向飛球出局。

鄭宗哲8局上敲出投手方向滾地球出局，10局上敲出中外野方向飛球出局，10局下退場休息；今天總計4打數敲出1支安打，選到1次四壞保送，跑出2次盜壘成功。

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