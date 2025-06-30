MLB／大谷翔平本季成績 羅伯茲預測：1勝51轟20盜
道奇隊日本球星大谷翔平今年重啟投打二刀流，只不過傷癒復出有投球局數限制，盜壘次數也跟著減少，恐怕難再現去年「50轟、50盜」的驚人成績，總教練羅伯茲（Dave Roberts）預測大谷今年是「1勝、51轟、20盜」。
羅伯茲在接受日本媒體ABEMA的獨家訪談時，對於大谷翔平本季勝投數、全壘打數、盜壘數做出預測。而至今天賽後，大谷翔平是0勝、29轟、11盜。
談到「投手大谷」的勝投數，羅伯茲指出，因為目前還無法投超過5局，「勝投數很難預測，那就猜1勝吧。」
雖然看好「打者翔平」再次敲出50發以上全壘打，但羅伯茲也說：「本季要達到50轟50盜應該不太可能了。他雖然可以自由盜壘，但還是得考慮體力和負擔的平衡。我想他會為了保存體力而減少奔跑。」
大谷翔平本人在美國時間6月14日賽後也曾提到盜壘話題，「有時候我在壘上的情況，並不是非得要盜壘的時機，所以自然就減少了。」而大谷自5月20日後就沒有再成功盜壘過。
大谷翔平作為投手又打第1棒是否太匆忙的話題，羅伯茲也在訪談中指出，自己有詢問過大谷對於棒次的想法，「他目前看來對第1棒感到很自在。只要他狀況良好，就會繼續打第1棒。當然，也會看投球後的恢復情況。如果他覺得需要更多恢復時間，我們也考慮把他的打序往後調一些。」
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