MLB／大谷翔平又熄火！先發隔天打擊率0.077 教頭點出影之貢獻

道奇隊今天靠著投手群壓制以5：1擊敗皇家隊，在6月的最後一戰拿下單月第17勝；日本球星大谷翔平雖然專注第一棒、指定打擊，結果4打數無安打、連兩場未敲安，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）仍點出大谷的「影之貢獻」。

由於天氣不佳，此戰延後約1小時開打，大谷翔平首打席纏鬥8球後敲出飛球出局，2局上第2打席則是第4球敲出飛球出局，5局上第3球揮棒敲成雙殺，7局上5球被三振。

而道奇隊在2局上靠著赫南德茲（Enrique Hernandez）的兩分砲逆轉，6局上2出局後史密斯（Will Smith）的陽春砲擴大領先，7局上孟西（Max Muncy）二壘安打、羅哈斯（Miguel Rojas）一壘安打各有1分打點。

而崔維諾（Lou Trivino）假先發1局、失1分退場後，羅布雷斯基（Justin Wrobleski）中繼6局投出6次三振、無失分，與後續兩任投手凍結對手得分，羅布雷斯基也拿下本季第4勝。

羅伯茲賽後談到沒有敲出安打的大谷，強調他在背後的貢獻，「能讓（對方先發投手）在第5局退場、讓他消耗大量用球數，這是非常重要的。雖然赫南德茲的全壘打很關鍵，但從翔平的打席開始的，前4局的打線運作表現非常棒。」

大谷翔平昨天先發登板也沒敲安，本季第4次連兩場沒上壘，而他今年在先發後得隔天打擊成績是3場、13打數1安打（2分全壘打），6次三振、1次觸身球，先發隔天打擊率0.077。

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