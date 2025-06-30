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MLB／開賽面對9棒已8K！老虎強投史庫柏狂飆7局13K 第10勝到手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
塞揚強投史庫柏再度上演神級三振秀。 美聯社
塞揚強投史庫柏再度上演神級三振秀。 美聯社

老虎隊今天以3：0擊敗雙城隊，塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal）在全美轉播的賽事繳出一場神級戰役，先發7局僅被敲1安打、無失分，狂賞13次三振。

史庫柏拿下本季第10勝，跟進洋基隊弗里德（Max Fried）的行列，成為今年大聯盟第二位10勝投手。此外，他本季從2連敗開局，接下來取得個人10連勝，成為隊史近40年來第三人，跟進薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）的行列。

史庫柏今天一開賽就連續解決13人次，面對首輪打線9棒賞出8K，開啟這場驚人演出；投到第7局，還有99.7哩的球速，K掉法蘭斯（Ty France），為他此役的第13K，追平個人生涯單場最多三振，單場13K以上、被敲1安打以下則是老虎隊史第一人。

老虎一局下靠卡本特（Kerry Carpenter）陽春砲打下領先，四局格林（Riley Greene）也炸裂陽春彈，五局奇斯（Colt Keith）靠觸身球上壘，卡本特的三壘打擴大為3：0領先。

史庫柏退場後，老虎由肯利（Tommy Kahnle）、維斯特（Will Vest）各投1局無失分守成，聯手完封雙城。

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雙城 老虎 史庫柏

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