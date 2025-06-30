MLB／索托、林多帶頭閉門會議無用 大都會3戰狂失30分慘遭海盜橫掃

在連續2戰被海盜隊合計痛擊18分、近15場吞下12敗之後，紐約大都會隊於週六比賽後在休息室內舉行了一場球員限定會議，由尼莫（Brandon Nimmo）透露，當時共有6、7位球員主動發言，包括索托（Juan Soto）、阿隆索（Pete Alonso）與林多（Francisco Lindor）等核心成員。

「我們表現不好，雖然最近贏了一些比賽，但一直沒辦法真正串連起來」尼莫表示，「所以大家就把話說開、坦白交流，然後作為一個團隊繼續向前。」

林多則補充，這場會議並非正式召集，而是賽後自然展開的討論。他說：「這不是誰喊出來的，是大家自發地坐下來開始談話。這就是一支好球隊該有的樣子，我們彼此依賴，也會交換想法。這是屬於團隊的事。」

"Everybody is pulling for each other, there is a sense of urgency, everybody loves each other, everybody is on the same page."



Francisco Lindor with his takeaways from the Mets' players meeting: pic.twitter.com/Xm6QxY14KC — SNY (@SNYtv) 2025年6月29日

雖然近期陷入低潮，但目前大都會戰績為48勝37敗，僅落後費城人1.5場勝差，在國聯東區仍具競爭力。林多表示並沒有人高談闊論要扭轉命運，但強調球隊有意識到季中競爭的重要性。「我們不是在喊口號說：『從現在開始我們就會改變』，不是這樣的」林多說。「我們仍在拼戰，也知道自己還有機會。這不是靠什麼奇蹟，這就是球季中我們要面對的逆境。」

What does Francisco Lindor hope changes after the Mets' players meeting?



"Nothing but winning. This is not, 'rah rah, just now the season is going to turn around.' We are competing still. This is not a magic thing. It's part of the adversity we're dealing with." pic.twitter.com/qACHH1hjrY — SNY Mets (@SNY_Mets) 2025年6月29日

而根據報導，索托在會中雖言簡意賅，卻展現出鼓舞全隊的態度。他說：「繼續打拚，相信這支球隊。」

索托在6月的火燙表現無庸置疑，打擊率高達.322，OPS 達1.214，累計轟出11發全壘打與20分打點，但他強調，全隊都必須一起跟上腳步。阿隆索也指出球隊整體在細節方面需有所提升。「我們在進攻、防守、跑壘方面都還沒做到最乾淨、最完整，」阿隆索說。「我們比賽中常常咬得住對手，但在結尾時沒能把勝利守住，這點我們要改進。」

不過週日的比賽，大都會仍未止敗，先發投手蒙塔斯（Frankie Montas Jr）僅投4局就被打下6分，最終又以1比12慘敗給海盜，3場比賽狂失30分。接下來球隊將回到主場迎戰釀酒人與洋基隊，期盼能在主場重新找回節奏。

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