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MLB／索托、林多帶頭閉門會議無用 大都會3戰狂失30分慘遭海盜橫掃

聯合新聞網／ 綜合外電報導
索托。 法新社
索托。 法新社

在連續2戰被海盜隊合計痛擊18分、近15場吞下12敗之後，紐約大都會隊於週六比賽後在休息室內舉行了一場球員限定會議，由尼莫（Brandon Nimmo）透露，當時共有6、7位球員主動發言，包括索托（Juan Soto）、阿隆索（Pete Alonso）與林多（Francisco Lindor）等核心成員。

「我們表現不好，雖然最近贏了一些比賽，但一直沒辦法真正串連起來」尼莫表示，「所以大家就把話說開、坦白交流，然後作為一個團隊繼續向前。」

林多則補充，這場會議並非正式召集，而是賽後自然展開的討論。他說：「這不是誰喊出來的，是大家自發地坐下來開始談話。這就是一支好球隊該有的樣子，我們彼此依賴，也會交換想法。這是屬於團隊的事。」

雖然近期陷入低潮，但目前大都會戰績為48勝37敗，僅落後費城人1.5場勝差，在國聯東區仍具競爭力。林多表示並沒有人高談闊論要扭轉命運，但強調球隊有意識到季中競爭的重要性。「我們不是在喊口號說：『從現在開始我們就會改變』，不是這樣的」林多說。「我們仍在拼戰，也知道自己還有機會。這不是靠什麼奇蹟，這就是球季中我們要面對的逆境。」

而根據報導，索托在會中雖言簡意賅，卻展現出鼓舞全隊的態度。他說：「繼續打拚，相信這支球隊。」

索托在6月的火燙表現無庸置疑，打擊率高達.322，OPS 達1.214，累計轟出11發全壘打與20分打點，但他強調，全隊都必須一起跟上腳步。阿隆索也指出球隊整體在細節方面需有所提升。「我們在進攻、防守、跑壘方面都還沒做到最乾淨、最完整，」阿隆索說。「我們比賽中常常咬得住對手，但在結尾時沒能把勝利守住，這點我們要改進。」

不過週日的比賽，大都會仍未止敗，先發投手蒙塔斯（Frankie Montas Jr）僅投4局就被打下6分，最終又以1比12慘敗給海盜，3場比賽狂失30分。接下來球隊將回到主場迎戰釀酒人與洋基隊，期盼能在主場重新找回節奏。

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紐約 競爭力 意識 團隊 依賴

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