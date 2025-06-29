MiLB／沈家羲外號Josh每天學單字 總教練想學台灣話鼓勵

旅美台灣投手沈家羲努力融入新球隊，隊友每天出考題，幫他學英文單字，還幫他取名英文名Josh。總教練賈柏耶樂則說，自己想學幾句台灣話，在沈家羲上場時鼓勵他。

21歲的沈家羲今年展開旅美第1季，過去1個多月在新人聯盟繳出亮眼成績，獲選西雅圖水手小聯盟體系單月最佳投手，從新人聯盟晉升一個階層，今天首度在1A層級先發。

沈家羲昨天剛向水手1A的摩德斯托堅果隊（Modesto Nuts）報到，今天已經跟幾名隊友有說有笑。原來是春訓期間，他與多名隊友已經認識，經過1個多月之後又再重逢。

沈家羲身邊有一名資深翻譯江奕昌，協助他比較專業層面的英文溝通。但在球隊裡，沈家羲經常主動出擊，努力與隊友講英文。

沈家羲說，隊友知道他英文不太好，想要幫助他，每天出考題，要他每天學一個新的單字，「包括教練，他們每天都會問我，今天學的字叫chilling涼涼的」。

台灣棒球好手沈家羲效力美國職棒西雅圖水手小聯盟1A摩德斯托堅果隊（Modesto Nuts）。中央社

沈家羲登錄名字是Chia-Shi Shen，但隊友從春訓就為他取了一個英文名字叫Josh，念起來與中文名很相近。他在場上投球，休息室常傳來「Atta boy, Josh!」（讚啦，家羲）的打氣聲。

小聯盟有如文化熔爐，沈家羲來自台灣，室友桑傑士（Justin Sanchez）是紐約長大的多明尼加裔美國人，總教練賈柏耶樂（Luis Caballero）出生於巴拿馬。

賈柏耶樂向中央社記者表示，沈家羲才加入球隊兩天，可以看得出來他跟很多隊友相處融洽，隊友們都很喜歡他，這一點對球隊很好，「我們是一支團結的球隊，他很快就會適應環境」。

賈柏耶樂出身巴拿馬，在美國打球、擔任教練，了解離鄉背井的辛苦，他說：「我也在想，下次他先發的時候，我要學幾句台灣話（Taiwanese）用他的語言給他鼓勵。」

賈柏耶樂知道沈家羲來自台灣，初次見面就與沈家羲開心分享，他自己在2023年世界棒球經典賽，曾經隨巴拿馬代表隊到台中比賽，「我非常喜愛這個國家」。

台灣投手沈家羲效力美國職棒西雅圖水手小聯盟，他在新人聯盟近2個月之後，升上1A摩德斯托堅果隊（Modesto Nuts）。中央社

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