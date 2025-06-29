MiLB／升上1A初登板就挨轟 沈家羲：遇到挫折才能成長

台灣棒球好手沈家羲今天邁出旅美生涯重要一步，首次在小聯盟1A登板，雖然4局失5分，但總教練稱讚他，挨轟之後迅速回穩，頗有大將之風。

21歲右投手沈家羲今年展開美國職棒生涯，效力西雅圖水手體系。過去近2個月，他在層級最低的新人聯盟出賽，繳出「宰制級」成績，獲球團肯定升上1A。

沈家羲今天穿上摩德斯托堅果隊（Modesto Nuts）27號球衣，客場出戰教士1A艾爾辛諾風暴隊（LakeElsinore Storm）。

沈家羲在新人聯盟出賽僅7場，就晉升一個層級，旅美第一年的他形容這段經歷「不可思議」。對想登上大聯盟的台灣好手來說，旅美之路通常從新人聯盟起步，一路經歷1A、高階1A、2A、3A往上層層磨練，才能站上最高殿堂。

沈家羲的1A首戰並不順利，雖開局面對第一名打者就飆出三振，但隨後投出觸身球保送、遭一壘安打之後，被對手敲出3分打點全壘打，第1局失掉3分。

他在第2局、第3局恢復在新人聯盟時的水準，連2局讓對手三上三下；第4局又遇到亂流，四壞保送、挨2支安打又失2分。

沈家羲在新人聯盟投28局沒有被敲全壘打，升上1A的第1局就挨轟，他說「更高一個層級，打擊者的強度更高，也更能幫助自己認清自己的實力」。這場挫折不會讓他灰心，他抱持著「投手太順不是好事，要遇到挫折才能成長」心態。

台灣旅美棒球好手沈家羲。圖中央社提供

他今天投4局被敲4支安打，包括1支全壘打，責失5分，有4次三振、1次四壞保送，最快球速94英里（151公里）。球隊終場5比11輸球。

水手1A總教練賈柏耶樂（Luis Caballero）看見沈家羲在逆境下展現的抗壓性。

賈柏耶樂說：「這場比賽是一個好的開始。他在第1局挨全壘打之後，能夠恢復水準，在場上拿出鬥志，這就是我們最想要看到的。」

沈家羲認為，今天沒有拿出在新人聯盟時的控球水準，壞球太多，使得對手容易抓到策略，鎖定直球攻擊，希望下一場比賽能夠修正準度。至於這場最滿意之處，在於讓打者上壘之後，能夠冷靜面對下一棒，穩住局面。

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