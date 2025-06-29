快訊

最後一次錄「熱吵店」！Melody哭不停 洩接棒人選難產

專家改口估美國關稅「玩贏所有人」！川普笑到合不攏嘴 秒回1句話

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／升上1A初登板就挨轟 沈家羲：遇到挫折才能成長

中央社／ 28日專電
效力西雅圖水手小聯盟的沈家羲。圖中央社提供
效力西雅圖水手小聯盟的沈家羲。圖中央社提供

台灣棒球好手沈家羲今天邁出旅美生涯重要一步，首次在小聯盟1A登板，雖然4局失5分，但總教練稱讚他，挨轟之後迅速回穩，頗有大將之風。

21歲右投手沈家羲今年展開美國職棒生涯，效力西雅圖水手體系。過去近2個月，他在層級最低的新人聯盟出賽，繳出「宰制級」成績，獲球團肯定升上1A。

沈家羲今天穿上摩德斯托堅果隊（Modesto Nuts）27號球衣，客場出戰教士1A艾爾辛諾風暴隊（LakeElsinore Storm）。

沈家羲在新人聯盟出賽僅7場，就晉升一個層級，旅美第一年的他形容這段經歷「不可思議」。對想登上大聯盟的台灣好手來說，旅美之路通常從新人聯盟起步，一路經歷1A、高階1A、2A、3A往上層層磨練，才能站上最高殿堂。

沈家羲的1A首戰並不順利，雖開局面對第一名打者就飆出三振，但隨後投出觸身球保送、遭一壘安打之後，被對手敲出3分打點全壘打，第1局失掉3分。

他在第2局、第3局恢復在新人聯盟時的水準，連2局讓對手三上三下；第4局又遇到亂流，四壞保送、挨2支安打又失2分。

沈家羲在新人聯盟投28局沒有被敲全壘打，升上1A的第1局就挨轟，他說「更高一個層級，打擊者的強度更高，也更能幫助自己認清自己的實力」。這場挫折不會讓他灰心，他抱持著「投手太順不是好事，要遇到挫折才能成長」心態。

台灣旅美棒球好手沈家羲。圖中央社提供
台灣旅美棒球好手沈家羲。圖中央社提供

他今天投4局被敲4支安打，包括1支全壘打，責失5分，有4次三振、1次四壞保送，最快球速94英里（151公里）。球隊終場5比11輸球。

水手1A總教練賈柏耶樂（Luis Caballero）看見沈家羲在逆境下展現的抗壓性。

賈柏耶樂說：「這場比賽是一個好的開始。他在第1局挨全壘打之後，能夠恢復水準，在場上拿出鬥志，這就是我們最想要看到的。」

沈家羲認為，今天沒有拿出在新人聯盟時的控球水準，壞球太多，使得對手容易抓到策略，鎖定直球攻擊，希望下一場比賽能夠修正準度。至於這場最滿意之處，在於讓打者上壘之後，能夠冷靜面對下一棒，穩住局面。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

沈家羲

延伸閱讀

MLB／連4年不參戰全壘打大賽 大谷翔平認現行賽制對他太難了

MiLB／沈家羲宰制新人聯盟 升上水手1A隔天登板先發

外界再現大谷登板關門聲浪 有過經驗的名人堂投手大呼不可以

MLB／大谷翔平連兩場開轟、本季第27發 美日生涯300轟達陣

相關新聞

MLB／扯！大谷翔平2局無失分 飆速164公里破MLB生涯、逼近日職紀錄

大谷翔平本季第三度啟動「二刀流」，再度飆出驚人數據，今天最快球速101.7哩（約163.7公里），破個人在大聯盟生涯的最...

MLB／大谷近10年最速兩球賞給同一人 當事打者：什麼鬼！

大谷翔平近10年最快的兩球，賞給同一個人，皇家隊帕斯昆丁諾（Vinnie Pasquantino）分別在2023年世界棒...

MLB／鈴木誠也22轟個人單季新高 69分打點衝上大聯盟第1

小熊隊作客休士頓，今天對太空人隊進行3連戰第2戰，日本球星鈴木誠也8局上轟出兩分砲，本季第22轟出爐，寫下生涯個人單季新...

MLB／「二刀流」拆開給分 大谷翔平自認投高打低的一天

道奇隊今天以5：9不敵皇家隊，大谷翔平投2局無失分、飆速101.7哩（約163.7公里），打擊繳出4支0、3次三振，賽後...

MLB／連4年不參戰全壘打大賽 大谷翔平認現行賽制對他太難了

道奇今天以5：9不敵皇家隊，大谷翔平開啟「二刀流」出賽，投2局無失分、打擊區上4支0，賽後聯訪被問到今年參戰明星周全壘打...

MLB／紐郵狠批洋基輸得太難看 完全比賽才有機會贏運動家

洋基隊今天在紐約主場打擊不振，全場只有3支安打，先發投手施密特（Clarke Schmidt）也終止連續28.1局未失分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。