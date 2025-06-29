MLB／紐郵狠批洋基輸得太難看 完全比賽才有機會贏運動家

洋基隊今天在紐約主場打擊不振，全場只有3支安打，先發投手施密特（Clarke Schmidt）也終止連續28.1局未失分紀錄，投6局失4分吞敗，洋基終場0：7不敵運動家隊；紐約郵報指出，洋基進攻火力徹底消失，灰頭土臉遭完封，「別再指望無安打比賽了，施密特必須投出完全比賽，才有機會擊敗運動家。」

施密特5日對守護者隊1局上失3分後，接下來一路封鎖對手，包括22日對金鶯隊投7局未被安打，今天前3局也讓運動家掛零，直到4局上被魯克（Brent Rooker）轟出陽春砲，中斷隊史先發投手從1961年至今，也是大聯盟本季最長連續局數未失分紀錄。

運動家6局上再靠克爾茲（Nick Kurtz）3分砲擴大領先，8局上追加3分，維持優勢到比賽結束，施密特終止2連勝，戰績掉到4勝4敗、防禦率3.09。

運動家投手席爾斯（JP Sears）2022年菜鳥球季效力洋基，季中被交易到運動家，今天面對老東家先發5.2局，被揮出兩支安打，生涯首次投贏洋基、終止對戰4連敗；運動家菜鳥投手柏金斯（Jack Perkins）生涯第2次出賽，投3.1局只被揮出1支安打，拿到首場救援成功。

洋基今天零星3支安打都是一壘打，對運動家3連戰前兩戰扯平，總共只得3分，總教練布恩（Aaron Boone）坦言，這兩場比賽安打（合計7安）、長打都不多，被封鎖的程度比預期嚴重，必須更多人上壘，而且出現重要安打送回跑者才行。

「法官」賈吉（Aaron Judge）3次打數掛零、被保送1次，連續4場比賽未開轟，本季全壘打停在28支，在大聯盟仍居第3，前兩名是水手隊羅利（Cal Raleigh）32支、道奇隊大谷翔平29支。

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