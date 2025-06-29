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MLB／鈴木誠也22轟個人單季新高 69分打點衝上大聯盟第1

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
鈴木誠也8本季第22轟出爐，寫下生涯個人單季新高，本季69分打點更是衝上大聯盟第1。 美聯社
鈴木誠也8本季第22轟出爐，寫下生涯個人單季新高，本季69分打點更是衝上大聯盟第1。 美聯社

小熊隊作客休士頓，今天對太空人隊進行3連戰第2戰，日本球星鈴木誠也8局上轟出兩分砲，本季第22轟出爐，寫下生涯個人單季新高，本季69分打點更是衝上大聯盟第1，和水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）並列領先，小熊終場12：3大勝，戰績49勝34敗仍居國聯中區龍頭。

鈴木誠也5打數2安打、攻下2分打點，8局上面對太空人第3任投手古斯托（Ryan Gusto），轟出中左外野方向405英尺兩分砲，不但締造個人單季最多轟紀錄，生涯4年累積77號全壘打，也繼續刷新大聯盟日籍右打者最多轟紀錄。

大谷翔平目前254轟在大聯盟日本球員排名第1，接著是松井秀喜175轟、鈴木一朗117轟，這3人都是左打，鈴木誠也全壘打數暫居第4。

今天賽前，鈴木誠也和響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）67分打點並列國聯之首，落後羅利2分；響尾蛇對馬林魚隊之戰打到延長10局7：8落敗，蘇亞雷斯5打數1安打、吞下2次三振，未進帳打點，讓出國聯打點王。

另外，水手同樣打完10局2：3不敵遊騎兵隊，羅利3打數1安打、被保送1次，未有全壘打和打點，目前32轟仍是大聯盟全壘打王，大谷29轟居次，也是國聯打者最多轟。

鈴木誠也2022年從小熊展開大聯盟生涯，單季全壘打分別是14、20、21、22支，今年明星賽前就已改寫紀錄，季末達到30轟看來沒有問題，很有本錢拚出40轟。

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鈴木誠也 大聯盟

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