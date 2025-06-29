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MLB／連4年不參戰全壘打大賽 大谷翔平認現行賽制對他太難了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷已經連續3年婉拒全壘打大賽。 美聯社
大谷已經連續3年婉拒全壘打大賽。 美聯社

道奇今天以5：9不敵皇家隊，大谷翔平開啟「二刀流」出賽，投2局無失分、打擊區上4支0，賽後聯訪被問到今年參戰明星周全壘打大賽的可能性，首度回應不會參賽，「以現行賽制來說，我不覺得自己有機會。」

大谷過去曾在2021年挑戰全壘打大賽，首輪與索托（Juan Soto）歷經兩次加時後才分出勝負，大谷以28轟不敵索托的31轟，當時也讓大谷真心坦言有累到。

大谷接下來已經連續3年婉拒全壘打大賽，今年外界同樣早有預期他不會參賽，但今天賽後是首度表態。當被問到此事時，大谷先是回應：「嗯…還不知道」，但隨即表示，以目前的賽制來說，自己應該沒有什麼機會，鬆口不會參戰全壘打大賽。

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