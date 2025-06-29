MLB／「二刀流」拆開給分 大谷翔平自認投高打低的一天

道奇隊今天以5：9不敵皇家隊，大谷翔平投2局無失分、飆速101.7哩（約163.7公里），打擊繳出4支0、3次三振，賽後自評「投高打低的一天」；道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）則說，完全沒料到大谷會投出這樣的球速。

大谷前兩場投球都以1局收工，今天首度完成2局投球，共用27球，被敲1安打、無失分，保送、三振各1。

大谷單場3球破百哩，最快球速101.7哩，打破自己在2022年9月10日當時面對太空人隊塔克（Kyle Tucker）投出的101.4哩，刷新個人在大聯盟生涯的最速球速紀錄；至於日職生涯，大谷在2016年曾投出165公里。

談到飆出大聯盟生涯最快球速，大谷表示，自己並沒有刻意催速，「當時壘上有跑者，抱著不想被打安打的想法，球速自然而然就上去了。」大谷指出，他認為自己在目前這個階段並不需要再把球速提升上去，此役101.7哩是在「不刻意催速」、「不想掉分」兩個想法之間的平衡。

大谷也坦言，「如果只是持續進行實戰投打練習，我可能就投不出這個球速，所以從這方面來看，能在比賽中展現這樣的速度，我認為是好事，就算只是短局數，對於今天表現來說也是正面消息。」

大谷顯然對打擊表現就有諸多不滿，「基本上，我會拆開來看，我認為這是投球還不錯、但打擊不行的一天。」他表示，「今天沒有安打，我認為我今天的打擊策略沒有收到好的效果。」

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