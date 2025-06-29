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MLB／大谷近10年最速兩球賞給同一人 當事打者：什麼鬼！
大谷翔平近10年最快的兩球，賞給同一個人，皇家隊帕斯昆丁諾（Vinnie Pasquantino）分別在2023年世界棒球經典賽以及今天的比賽感受大谷火球，得知這項數據後也吃驚，留言回應「WTF」。
大谷今天先發2局被敲1安打、無失分，首局因安打、保送面臨得點圈有人危機，面對帕斯昆丁諾狂催球速，3球依序是99.2哩、100.2哩、101.7哩，讓他擊出二壘方向滾地球形成雙殺。
大谷生涯最快球速為2016年在日職火腿隊飆出的165公里，大聯盟生涯原本最快球速為2022年9月10日當時面對太空人隊塔克（Kyle Tucker）投出的101.4哩，今天以101.7哩（163.7公里）刷新。此外，大谷赴美後的最速一球來自2023年經典賽，8強賽面對從A組出線的義大利隊時，該役擔任先發投手、第三棒，第二局面對帕斯昆丁諾投出102哩（164.2公里），讓他揮空遭到三振。
大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）分享這項數據，帕斯昆丁諾得知大谷赴美後的最速兩球都對自己投出後，也忍不住回文：「WTF」。
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