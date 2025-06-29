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扯！大谷翔平2局無失分 飆速164公里破MLB生涯、逼近日職紀錄

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MLB／扯！大谷翔平2局無失分 飆速164公里破MLB生涯、逼近日職紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊日籍球星大谷翔平28日對皇家比賽中投出生涯最快球速，達101.7英里（約163.7公里）。 路透社資料照片
道奇隊日籍球星大谷翔平28日對皇家比賽中投出生涯最快球速，達101.7英里（約163.7公里）。 路透社資料照片

大谷翔平本季第三度啟動「二刀流」，再度飆出驚人數據，今天最快球速101.7哩（約163.7公里），破個人在大聯盟生涯的最速紀錄，讓大聯盟官網驚愕形容：「大谷翔平再度辦到沒人辦到的事，包括他自己。」

道奇今天以5：9不敵皇家隊，中斷5連勝，大谷作為投手先發2局僅被敲1安打、無失分，保送、三振各1；打擊區上則是4打數沒有安打、吞下3次三振。

道奇此役為客場出賽，大谷先從打擊區上吞K展開今日任務，一局下面對英迪亞（Jonathan India）以二壘方向飛球取得第一個出局數，惠特（Bobby Witt Jr. ）敲安上壘，再保送賈西亞（Maikel Garcia），面臨得點圈有人危機，但大谷隨即讓帕斯昆丁諾（Vinnie Pasquantino）揮出二壘方向滾地球形成雙殺，該打席3球依序是99.2哩、100.2哩、101.7哩。

大谷續投第二局，演出三上三下，包括面對卡利安諾（Jac Caglianone）飆出三振，最終以27球完成投手任務。他在前兩場都是1局收工，此役首度投到2局，球數則差1球平首場出賽的28球。

大谷單場3球破百哩，最快球速101.7哩，打破自己在2022年9月10日當時面對太空人隊塔克（Kyle Tucker）投出的101.4哩，刷新個人在大聯盟生涯的最速球速紀錄；至於日職生涯，大谷在2016年曾投出165公里。

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球速 大谷翔平 大聯盟

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