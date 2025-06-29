MLB／大谷翔平飆163.7公里火球 刷新生涯最速球紀錄

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今天在對陣堪薩斯市皇家的比賽中投出職業生涯最快球速，時速達101.7英里（約163.7公里）。

大谷先前在大聯盟投出的個人最快球速，是2022年9月對戰休士頓太空人隊時的163.2公里。

大谷過去曾在2021年3月熱身賽投出164公里球速；在日本職棒時代，他也曾於2016年10月投出當時日職最快的165公里。

在今天的比賽中，大谷面對7名打者，全部投出第一球好球，共投了27球，其中20球是好球。

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