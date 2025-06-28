MLB／大谷有望打破核彈頭紀錄 道奇教頭：找不到形容詞稱讚

道奇隊日本球星大谷翔平今天首打席開轟，本季第29轟出爐，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）笑稱：「我找不到足夠的形容詞來稱讚他了。」

大谷翔平首打席將卡麥隆（Noah Cameron）的變速球轟出右外野大牆，這是他本季第8支首打席全壘打，本場3打數2安打，貢獻2分打點。

當被問到大谷對球隊的重要性時，羅伯茲笑稱，「我找不到足夠的形容詞稱讚他了，不只讓人看得開心，也是很棒的隊友，更厲害的是他可以承受球迷和媒體的巨大關注及期待，我從沒見過像他這種選手。」

大谷8支首打席全壘打領先全大聯盟，有望打破費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）去年締造的15支單季紀錄，羅伯茲也看好大谷挑戰紀錄，「要說誰能辦到這件事，除了翔平，應該沒有第二人了。」

大谷明天將再度登板，羅伯茲賽前表示如果大谷能投到第2局，那會是額外獎勵，會視情況調整，決定是否投完1局後續投。

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