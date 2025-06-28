快訊

「鹿鼎記」李小飛驟逝！抗癌半年器官衰竭享壽76歲 兒證實死訊

「嚇到哭不出來」陸配小微回貴州喊害怕 自曝深夜接恐嚇電話

出訪捷克險遭陸外交官尾隨追撞 蕭美琴回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷有望打破核彈頭紀錄 道奇教頭：找不到形容詞稱讚

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平今天首打席開轟，本季第29轟出爐，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）笑稱：「我找不到足夠的形容詞來稱讚他了。」

大谷翔平首打席將卡麥隆（Noah Cameron）的變速球轟出右外野大牆，這是他本季第8支首打席全壘打，本場3打數2安打，貢獻2分打點。

當被問到大谷對球隊的重要性時，羅伯茲笑稱，「我找不到足夠的形容詞稱讚他了，不只讓人看得開心，也是很棒的隊友，更厲害的是他可以承受球迷和媒體的巨大關注及期待，我從沒見過像他這種選手。」

大谷8支首打席全壘打領先全大聯盟，有望打破費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）去年締造的15支單季紀錄，羅伯茲也看好大谷挑戰紀錄，「要說誰能辦到這件事，除了翔平，應該沒有第二人了。」

大谷明天將再度登板，羅伯茲賽前表示如果大谷能投到第2局，那會是額外獎勵，會視情況調整，決定是否投完1局後續投。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

道奇 羅伯茲 大谷翔平

相關新聞

MLB／大谷有望打破核彈頭紀錄 道奇教頭：找不到形容詞稱讚

道奇隊日本球星大谷翔平今天首打席開轟，本季第29轟出爐，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）笑稱：「我找不到足夠的形容詞來稱讚他了。」 大谷翔平首打席將卡麥隆（Noah Cameron）

MLB／痛批運動家主場像春訓場地 塞佛里諾：客場才是大聯盟

運動家隊今年搬離奧克蘭，拉斯維加斯新球場預計2028年才能啟用，這段時間將以巨人隊3A的薩特健康球場（Sutter Health Park）作為主場。運動家先發投手塞佛里諾（Luis Severino

MLB／狂失7分但隊友打了22分奪勝投 菅野智之：第一次這樣

金鶯隊日本投手菅野智之今天對光芒隊主投5局，被敲9支安打、包含3發全壘打，狂失7分，三項數據都旅美後最差紀錄。不過金鶯打線火力全開，終場以22：8拿下勝利，菅野幸運奪下勝投。 菅野2局上被敲3發

MLB／481位菜市場名「萊恩」進場寫世界紀錄 洛磯隊的萊恩們也加入

美國時間6月20日響尾蛇隊與洛磯隊之戰，共有481位叫做萊恩（Ryan）的球迷進場，創下「最多同名者參加同一體育活動」的...

MLB／大谷翔平第29轟+追平三壘打 道奇再見雙殺締造5連勝

道奇隊日本球星大谷翔平今天首局首打席敲出全壘打，連2場開轟、近5戰4轟，5局上更敲出追平比數的三壘安打、跑回超前分，道奇...

MLB／水手羅利參加全壘打大賽 道奇「西語老師」曝退賽原因

水手隊重砲鐵手羅利（Cal Raleigh）目前以32轟暫居大聯盟全壘打王，他也宣布將參加今年全壘打大賽，去年冠軍道奇隊「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）則婉拒參賽。 羅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。