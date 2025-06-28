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MLB／痛批運動家主場像春訓場地 塞佛里諾：客場才是大聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
塞佛里諾。 美聯社
塞佛里諾。 美聯社

運動家隊今年搬離奧克蘭，拉斯維加斯新球場預計2028年才能啟用，這段時間將以巨人隊3A的薩特健康球場（Sutter Health Park）作為主場。運動家先發投手塞佛里諾（Luis Severino）受訪時痛批這座球場的體驗。

「每次在那投球就像春訓比賽一樣，其他隊友也有同樣感覺。」塞佛里諾說，「我們在客場打的才是大聯盟比賽，主場不像真正的大聯盟球場，氣氛不同，觀眾不多。我們休息室在左外野，所以白天比賽只能曬太陽，沒冷氣真的很痛苦。」

數據反映塞佛里諾的感受，今年他在主場先發10場，0勝7敗，防禦率6.79；但在客場先發7場，2勝1敗，防禦率2.27，表現判若兩人。塞佛里諾去年先發31場，主投182局，防禦率3.91，休賽季以3年6700萬美元合約加盟運動家，金額打破隊史紀錄。

塞佛里諾還透露，他喜歡在半局之間回休息室看電視轉播，觀察比賽節奏，但這座球場的動線沒辦法做這件事，「要從投手丘走到左外野休息室再回來，根本不可能，所以也沒辦法像平常那樣調整。」

除了塞佛里諾之外，其他隊球員也公開抱怨過這座球場，費城人隊王牌投手惠勒（Zack Wheeler）曾形容投手丘像「水泥」，雙城隊球星柯瑞亞（Carlos Correa）說打擊區是「踏過最爛的」，雙城隊萊恩（Joe Ryan）懷疑球場與隊友羅培茲（Pablo Lopez）的受傷有關。

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運動家 塞佛里諾

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