MLB／狂失7分但隊友打了22分奪勝投 菅野智之：第一次這樣

金鶯隊日本投手菅野智之今天對光芒隊主投5局，被敲9支安打、包含3發全壘打，狂失7分，三項數據都旅美後最差紀錄。不過金鶯打線火力全開，終場以22：8拿下勝利，菅野幸運奪下勝投。

菅野2局上被敲3發全壘打，金鶯陷入0：6落後，打線追回5分後，菅野4局上又掉1分，不過金鶯5局下又攻進3分大局，反而以8：7領先，菅野取得勝投資格。

終場金鶯打線狂敲21安，攻進22分平隊史紀錄，數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，金鶯此戰以14分差獲勝，是過去125年以來，單場曾落後至少6分的球隊中，所上演的最大比分逆轉勝。

這是菅野智之職業生涯首次失7分以上拿下勝投，他成為第4位大聯盟失7分以上還奪下勝投的日本投手，另外3人是野茂英雄、松坂大輔與上原浩治。

菅野智之賽後受訪時直呼，「在我漫長的棒球生涯裡，應該是第一次，被打成這樣還能拿下勝投。」

第3局開始，菅野智之改變策略找回控球節奏，「我讓上半身放鬆，專注攻擊左右邊緣位置，結果就比較理想，也覺得只要撐下去，以這場比賽的態勢就有機會追上。」

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