MLB／481位菜市場名「萊恩」進場寫世界紀錄 洛磯隊的萊恩們也加入

美國時間6月20日響尾蛇隊與洛磯隊之戰，共有481位叫做萊恩（Ryan）的球迷進場，創下「最多同名者參加同一體育活動」的新里程碑，他們大聲地為兩隊陣中同樣叫萊恩的球員加油，一切起源要從2022年紐約街頭的一張傳單說起。

這個特別的「萊恩俱樂部」最開始是因萊恩‧羅斯（Ryan Rose）搬家到紐約，想要認識新朋友而貼出傳單，上面寫著「你是萊恩嗎？不歡迎布萊恩（Bryan）」也真的吸引到兩位萊恩加入聚會，隨後開始越傳越廣，從20人聚會到上百人，甚至到了全美國的規模。

到了20日當天，來自美國31個州與加拿大部分省份的萊恩們齊聚丹佛，就是為了要寫下紀錄，先在一家當地酒吧集合後，一起前往球場。

一位穿著洛磯隊球衣的小孩牽著媽媽的手，媽媽的名牌寫著「萊恩的媽媽」，還有一位大肚子孕婦名牌上是「即將誕生的萊恩」，洛磯隊特別安排六名叫做萊恩的工作人員接待，也為他們安排開球儀式。

主辦人萊恩‧卡森斯（Ryan Cousins）統計，共有481位萊恩購票，洛磯隊估計則多達700人，只不過未能打破2017年「2,325位伊凡（Ivan）」的同名聚會世界紀錄。

但這不影響萊恩們的心情，他們齊心合力的為自己人加油，洛磯隊的麥克馬洪（Ryan McMahon）、里特（Ryan Ritter）、羅利森（Ryan Rolison）、費特納（Ryan Feltner，在傷兵名單）以及響尾蛇隊的湯普森（Ryan Thompson）。

喔，不過響尾蛇隊右投尼爾森（Ryne Nelson）不算，因為賴恩（Ryne）不是萊恩。

根據美國社會安全署的資料，萊恩這個名字直到1940年代才進入年度前千名排行榜，1970年代後期開始大流行，1991年達到高峰：當年有2萬7534位萊恩誕生。從1976年到2009年都穩居前20名，但到了2024年僅有3892名新生兒取名萊恩（第87名）。

「也許這就是為什麼我們這麼想找到彼此、團結在一起，」一位1998年出生的萊恩說，「雖然有人說萊恩是『瀕危物種』，但我們顯然活得很好。也許我們能啟發更多人，讓世界多一些萊恩。不論是透過懷孕還是改名。」

這場比賽洛磯隊的萊恩們也都有出賽，里特敲出二壘安打並跑回洛磯隊第一分、麥克馬洪敲出陽春砲、羅利森中繼1局掉2分，比賽結束在麥克馬洪被三振出局，洛磯以8：11輸給響尾蛇隊。

比賽結束後，萊恩們回到出發時的酒吧繼續聚會，討論比賽時的種種美好，而洛磯隊的萊恩‧里特也加入了他們。

這篇有趣的故事是由ESPN的記者貼身採訪，完成長篇報導，該記者名為萊恩‧麥基（Ryan McGee）。

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