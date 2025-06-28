MLB／大谷翔平第29轟+追平三壘打 道奇再見雙殺締造5連勝

道奇隊日本球星大谷翔平今天首局首打席敲出全壘打，連2場開轟、近5戰4轟，5局上更敲出追平比數的三壘安打、跑回超前分，道奇隊靠著再見雙殺以5：4擊敗皇家隊，豪取5連勝。

道奇與皇家系列賽首戰，面對先發投手卡麥隆（Noah Cameron），大谷翔平在1好2壞的情況下，鎖定第4球、78.1哩（約125.7公里）的變速球，擊出擊球初速達110.4哩、飛行距離429呎的超大號全壘打，掉入右外野看台。

這是大谷翔平本季第8支首局首打席全壘打，超越去年的6支紀錄，刷新個人單季最多；照目前83場敲29轟節奏，換算162場會是56.6轟，有機會超越去年的54轟生涯紀錄。

Shohei Ohtani sends home run number 29 into the fountains! ⛲️



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只不過皇家在1局下就追平，道奇雖然在2局上靠著孟西（Max Muncy）的兩分砲再次領先，但2局下皇家球星惠特（Bobby Witt Jr.）也轟出兩分砲，用單局3分攻勢超前。

大谷翔平在3局上的打席獲得保送，而5局上則在無人出局、一壘有人時掃出三壘安打，一棒追平比數也將卡麥隆打退場。而下一棒貝茲（Mookie Betts）面對中繼的克魯茲（Steven Cruz）也敲出安打，送回大谷超前比數。

Shohei Ohtani ties the game with an RBI triple! pic.twitter.com/4EOMqvl2pp — MLB (@MLB) 2025年6月28日

1分差的比數維持到9局下，皇家在1出局後靠著賈西亞（Maikel Garcia）安打、帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）保送、培瑞茲（Salvador Perez）安打形成滿壘，不過卡利亞諾內（Jac Caglianone）敲出的強勁滾地球讓道奇完成雙殺，終結比賽。

大谷翔平的第4打席遭到三振，今天總計3打數2安打，2打點、2得分，另有1次三振、1次保送，打擊率回升到2成95。

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