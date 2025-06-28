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MLB／水手羅利參加全壘打大賽 道奇「西語老師」曝退賽原因

聯合新聞網／ 綜合報導
水手隊重砲鐵手羅利。 美聯社
水手隊重砲鐵手羅利。 美聯社

水手隊重砲鐵手羅利（Cal Raleigh）目前以32轟暫居大聯盟全壘打王，他也宣布將參加今年全壘打大賽，去年冠軍道奇隊「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）則婉拒參賽。

羅利是勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）後，第2位宣布參賽的球員。羅利成為水手隊史第8位參賽球員，如果最終奪下冠軍，他會成為史上首位拿下全壘打大賽冠軍的左右開弓捕手。

道奇隊「西語老師」赫南德茲。 路透
道奇隊「西語老師」赫南德茲。 路透

去年的全壘打大賽冠軍赫南德茲則放棄衛冕，他受訪時解釋原因，「一開始我有考慮，但現在應該不會參加，也許明年吧。因為去年全壘打大賽後，感覺身體有點疲勞、緊繃。」

「今年我又有腹股溝傷勢，我不想冒任何風險，所以我決定今年不參加，先休息一下。」赫南德茲說。

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道奇 水手 全壘打大賽

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