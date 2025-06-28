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MLB／紅人馬丁尼茲投到第9局無安打破功 史迪爾三響砲助威

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
馬丁尼茲投了8局的無安打比賽。 路透社
馬丁尼茲投了8局的無安打比賽。 路透社

34歲的馬丁尼茲（Nick Martinez）投了8局的無安打比賽雖然在第9局破功，不過依舊是精采演出，加上史迪爾（Spencer Steer）的單場三響砲，讓紅人隊以8：1大勝教士隊。

馬丁尼茲在第1局2出局後保送了梅里爾（Jackson Merrill），接著連續解決22人次，直到第9局開局，才又保送布魯克斯（Trenton Brooks），看得出控球已經出狀況，而接下來面對迪亞茲（Elias Diaz）又被敲出二壘安打，終結無安打比賽機會。

馬丁尼茲此時也被換下場休息，全場2萬6746名觀眾起立鼓掌致敬，他以追平生涯最多的112球投了8局，僅被擊出1安，另有6次三振、2次保送，而教士最終在第9局攻得1分，算在馬丁尼茲帳上。

這是馬丁尼茲自6月20日來首次先發登板，前面兩場都是後援出賽，原因是20日對雙城隊2.2局丟掉7分後，總教練法蘭柯納（Terry Francona）建議他先到牛棚調整，而在後援合計3局無失分、無安打之後，馬丁尼茲今天也一路延續好手感。

紅人打線也全力支援，史迪爾在第2局、第4局都從希斯（Dylan Cease）手中敲出陽春砲，第5局則從松井裕樹手中轟出兩分砲，單場三響砲、本季累積9轟。

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馬丁尼茲 紅人

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