聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／紅人馬丁尼茲投到第9局無安打破功 史迪爾三響砲助威
34歲的馬丁尼茲（Nick Martinez）投了8局的無安打比賽雖然在第9局破功，不過依舊是精采演出，加上史迪爾（Spencer Steer）的單場三響砲，讓紅人隊以8：1大勝教士隊。
馬丁尼茲在第1局2出局後保送了梅里爾（Jackson Merrill），接著連續解決22人次，直到第9局開局，才又保送布魯克斯（Trenton Brooks），看得出控球已經出狀況，而接下來面對迪亞茲（Elias Diaz）又被敲出二壘安打，終結無安打比賽機會。
馬丁尼茲此時也被換下場休息，全場2萬6746名觀眾起立鼓掌致敬，他以追平生涯最多的112球投了8局，僅被擊出1安，另有6次三振、2次保送，而教士最終在第9局攻得1分，算在馬丁尼茲帳上。
這是馬丁尼茲自6月20日來首次先發登板，前面兩場都是後援出賽，原因是20日對雙城隊2.2局丟掉7分後，總教練法蘭柯納（Terry Francona）建議他先到牛棚調整，而在後援合計3局無失分、無安打之後，馬丁尼茲今天也一路延續好手感。
紅人打線也全力支援，史迪爾在第2局、第4局都從希斯（Dylan Cease）手中敲出陽春砲，第5局則從松井裕樹手中轟出兩分砲，單場三響砲、本季累積9轟。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言