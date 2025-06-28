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MLB／大谷翔平首局首打席開轟 連5季30轟差一步

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇隊日本球星大谷翔平今天作為第1棒、指定打擊，首局首打席開轟，連兩場、近5場有4場敲出全壘打，手感極度火燙，本季29轟出爐後也逼近連5季30轟的里程碑。

道奇隊與皇家隊系列賽首戰，面對皇家隊先發投手卡麥隆（Noah Cameron），大谷翔平在1好2壞的情況下，鎖定第4球、78.1哩（約125.7公里）的變速球，擊出擊球初速達110.4哩（約177.7公里）、飛行距離429呎（約131公尺）的超大號全壘打，掉入右外野看台。

這是大谷翔平本季第8支首局首打席全壘打，超越去年的6支紀錄，刷新個人單季最多；照目前83場敲29轟節奏，換算162場會是56.6轟，有機會超越去年的54轟生涯紀錄。

大谷曾一度陷入全壘打荒，自22日對國民隊比賽前，連續7場未開轟，然而23日擔任先發投手投出1局無安打無失分後，也敲出本季第26轟，接著休兵一天後25日作客落磯隊時再轟出第27轟、美日通算第300轟，27日再敲第28轟，今天接續開轟。

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道奇 皇家 大谷翔平

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