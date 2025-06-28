MiLB／沈家羲宰制新人聯盟 升上水手1A隔天登板先發

台灣投手沈家羲效力美國職棒西雅圖水手體系，過去1個多月在新人聯盟繳出「宰制級」成績，獲得球團肯定升上1A隊伍，預計台灣時間29日先發。

沈家羲今天已向水手1A隊伍報到，將在28日傍晚（台灣時間29日上午8時45分）先發，客場出戰教士1A艾爾辛諾風暴隊（Lake Elsinore Storm）。

21歲的沈家羲是台中人，今年展開美職生涯，從最低階的新人聯盟出發，5月份開季以來，至今出賽7場，投球28局僅6分責失，飆34次三振，僅4次四壞保送，防禦率1.93。

沈家羲在新人聯盟超水準表現，受球團肯定，5月底獲獎成為整個水手農場體系的單月最佳投手，同時受大聯盟官網的評比為水手潛力新秀排行第30名。

沈家羲原本效力新人聯盟隊伍，亞利桑那州的鳳凰城比賽，他與翻譯江奕昌26日接到通知，27日已經向在南加州客場出賽的水手1A摩德斯托堅果隊（Modesto Nuts）報到。

沈家羲26日與教練團開會，教練煞有其事問他，表定28日先發出賽，事先擬定什麼策略，當沈家羲講完他的投球計畫之後，教練才說「你功課作得很好，但是你要情搜的對手是教士1A的隊伍才對」，宣布他升上1A的消息。

摩德斯托堅果隊原本排出李特（Christian Little）擔任28日的先發投手，但李特今天進入傷兵名單，28日對戰艾爾辛諾風暴隊的比賽改由沈家羲先發。

沈家羲職棒生涯起步1個多月，在新人聯盟出賽7場就升上一個層級，最主要原因是水手1A先發投手出現傷兵，而他是水手新人聯盟先發投手群6人當中表現最好的一人。

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