MiLB／李灝宇3A砲轟名將克萊文傑 陳柏毓奪2A本季首勝

旅美底特律老虎隊3A野手李灝宇今天敲出個人本季第6轟，單場2安2打點；匹茲堡海盜隊2A投手陳柏毓則是先發投5局失1分，奪下個人本季2A首勝。

美國職棒小聯盟3A賽事老虎隊今天與芝加哥白襪隊交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守二壘，李灝宇1局下吞下三振，3局下球隊1比6落後時對大聯盟名投克萊文傑（Mike Clevinger）開轟，2分砲幫助球隊追分，擊球初速101.2英里（約163公里）。

李灝宇5局下壘上有人時再敲出中外野方向安打，但隊友沒有延續攻勢，7局下吞下三振，8局下敲出一壘方向飛球出局。

李灝宇今天總計5打數敲出2安包括1發全壘打，貢獻2分打點，但也吞下2次三振，近兩場出賽都敲雙安、賽後打擊率2成55，球隊終場以9比12吞敗。

The man, the myth, the legend. Hao-Yu Lee. https://t.co/1wjIm2NQJg pic.twitter.com/RIozcXypB5 — Toledo Mud Hens (@MudHens) 2025年6月27日

海盜隊2A今天與巴爾的摩金鶯隊2A交手，海盜隊派出台灣投手陳柏毓先發，陳柏毓1局下雖被敲出長打，但力守不失分，2局下、3局下雖都有被敲出安打，不過沒讓對手延續攻勢。

陳柏毓4局下有狀況，單局出現3次四壞保送，因為暴投失掉1分，但及時回穩、沒有多掉分數，5局下2人出局後再投出四壞保送，接著讓打者敲出滾地球出局、沒有失分。

陳柏毓今天總計用93球投5局，被敲出3支安打，投出5次三振、4次四壞保送，失掉1分責失分，球隊終場以3比2搶勝。

陳柏毓5月底曾升上3A先發1場、奪下勝投，但賽前本季2A出賽吞6敗，今天先發好投、2A首勝終於開張，賽後防禦率4.79。

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