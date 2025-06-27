MLB／打者實力榜水手羅利反超賈吉登頂！大谷翔平回升第3
大聯盟官網公布最新一期打者實力榜，近況火燙的水手重砲捕手羅利（Cal Raleigh）登頂，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）退居第2，道奇隊大谷翔平從上期的第5回升至第3。
報導提到，美國時間上周二之前賈吉的地位穩固，但羅利接下來一周7場比賽，打擊三圍.483/.545/1.207，敲出6轟15分打點，排名也從上期的第2上升至第1。目前羅利以32轟穩居大聯盟全壘打王，有望刷新捕手及左右開弓打者單季全壘打紀錄。
賈吉則陷入本季首次大低潮，11場比賽只有2轟，整體攻擊指數（OPS）僅0.708，即便如此，賈吉目前打擊三圍.364/.464/.724，仍是大聯盟第1。
大谷翔平日前重拾二刀流，官網表示這是打者實力榜，「投手大谷」不納入評分，但要是有人想額外加分，大概也說得過去，因為大谷近日投球的比賽中，「打者翔平」開轟、敲三壘安打，還貢獻5分打點。
這份榜單1到10名依序是水手羅利、洋基賈吉、道奇大谷翔平、大都會隊索托（Juan Soto）、響尾蛇隊馬提（Ketel Marte）、雙城隊巴克斯頓（Byron Buxton）、老虎隊格林（Riley Greene）、勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）、國民隊伍德（James Wood）、紅人隊克魯茲（Elly De La Cruz）。
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