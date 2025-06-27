MLB／今永昇太復出首戰5局好投 小熊總仔：完全掌控比賽節奏

小熊隊日本左投今永昇太傷癒復出，今天面對紅雀隊主投5局0失分，幫助小熊以3：0完封勝。小熊總教練康索（Craig Counsell）也大讚今永「完全掌控比賽節奏」。

5月初今永昇太因補位一壘造成左大腿後肌拉傷，本場面對第一名打者，今永就必須補位一壘完成出局數。今永本場先發5局投77球，只被敲1安，有3K和1保送，沒有失分，奪下本季第4勝、防禦率下修至2.54。

今永受訪時談到開局就需要補位，「那個守備結束後，我就感覺放鬆了。我想全隊也有同樣的感覺，我能保持冷靜並完成這個守備動作，我想大家都鬆了一口氣。」

今永還表示，「因為我復健期間球隊表現得很好，所以今天對我來說不像復出首戰，而是把這系列賽追平的感覺。」

「他完全掌控比賽節奏。」小熊總教練康索稱讚今永，「他的控場能力就像這幾周一直都有出賽一樣。有些人復出首戰可能情緒太大，但他完美控制力道與能量，因此有很棒的執行力。」

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