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MLB／大谷翔平連5年進入明星賽 當選國聯人氣王並肩兩大神獸

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平確定拿下國聯人氣王，連5年入選明星賽。 截圖自大聯盟官方X
大谷翔平確定拿下國聯人氣王，連5年入選明星賽。 截圖自大聯盟官方X

大聯盟今天公布明星賽第一階段票選結果，道奇大谷翔平獲得396萬7668張的國聯最高票，確定以指定打擊身分入選，與美聯人氣王、洋基隊賈吉（Aaron Judge）成為率先進入明星賽的兩人。

大谷翔平連續第5年入選明星賽，也是自2023年後第二次獲得所屬聯盟最高票，特別的是，大谷翔平還沒當選過大聯盟最高票，今年輸給賈吉的401萬2983票，上一次則輸給國聯的勇士隊砲手亞古納（Ronald Acuna Jr.）。

賈吉拿下明星賽美聯人氣王率先入選。 截圖自MLB官方X
賈吉拿下明星賽美聯人氣王率先入選。 截圖自MLB官方X

賈吉在2024年也是全聯盟最高票，他成為自2007到08年的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以來，第一位連兩年成為總票數第一的球員。

而大谷將與「老爹」歐提茲（David Ortiz）並列，成為明星賽史上僅有的兩位五度以指定打擊身份先發的球員，也是繼名人堂強打小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）後，史上第二位在兩個聯盟都獲得人氣王的球員

道奇隊總教練也是國聯明星賽教頭羅伯茲（Dave Roberts）就說：「球迷愛他。他是最棒的球員。看到他在亞特蘭大的明星賽亮相，球迷一定會很興奮。」

大谷翔平應該不會是道奇隊唯一代表，道奇隊在每個位置都有球員入選決選名單，第一階段兩聯盟最高票球員，自動入選先發，其餘每個守備位置票數前2名、外野手前6名將進入第二階段票選，完整先發名單將在美國時間7月2日下午4點公布，其餘投手及替補名單則是7月6日揭曉。

第二階段票選候選名單。 截圖自MLB官方X
第二階段票選候選名單。 截圖自MLB官方X

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道奇 明星賽 大谷翔平

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