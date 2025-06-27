MLB／大谷翔平下一場「二刀流」出爐 29日出戰皇家

大谷翔平的下一場「二刀流」時間出爐，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前宣布，他將在29日面對皇家隊先發，同場先發的皇家投手則是35歲的盧戈（Seth Lugo），比賽為台灣時間凌晨4點10分開打。

大谷已在投手丘出賽兩場，第一場面對教士隊先發1局被敲2安打、失1分，第二場面對國民隊則是1局未被敲安、無失分，送出2次三振。

羅伯茲今天證實，延續投1休5節奏，大谷下一場投手出賽將是周六（美國時間）面對皇家。至於是否延續過去兩場的「1局限定」？沒有答案，羅伯茲、道奇球團都傾向不對大谷的出賽設下嚴格的球數、局數限制，根據他當天的出賽狀況再作觀察。

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