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MLB／大谷第28轟打進自家牛棚 他接走球自介：我叫耶茲、在道奇工作
道奇隊今天以3：1擊敗洛磯隊，大谷翔平第7局敲出陽春砲、本季第28轟出爐，這一球打進道奇牛棚區，耶茲（Kirby Yates）拿著手套小跑步上前接走這球，知道日本媒體有訪問接走大谷全壘打球球迷的習慣，賽後記者會上主動笑答：「你好，我叫耶茲，我在道奇工作。」
道奇資深左投克蕭（Clayton Kershaw）先發6局僅被敲2安打、失1分奪勝，本季累積4勝0敗、防禦率3.03，而他今天送出5次三振，距離生涯3000K里程碑僅剩最後3K差距。
克蕭2局下先被道爾（Brenton Doyle）敲出陽春砲，道奇短暫處於落後，3局上羅哈斯（Miguel Rojas）二壘打、大谷保送開啟攻勢，貝茲（Mookie Betts）敲安追平，趕在克蕭退場前，弗里曼（Freddie Freeman）6局上的得點圈安打送回超前分。
大谷7局上從洛磯後援投手金利（Tyler Kinley）手中敲出陽春砲，擊球初速107.8哩、飛行距離419呎，朝位於中右外野的客隊牛棚區飛去，耶茲見狀，戴著他的手套小跑步上前，接住這球後高舉手套，大谷也朝他揮揮手，留下有趣互動。
「我跟隊友說，這下我會出名囉！」耶茲笑說，通常後援投手就算當天表現不錯，也很難碰到記者點名採訪，今天卻有出席賽後記者會的機會，真的滿特別的。
耶茲表示，「當時我在牛棚熱身，看到隊友打出的全壘打飛向自己，而且真的接住了，感覺是滿有趣的，牛棚裡的每個人也都很開心。」他也提到，自己馬上就把球給了牛棚教練。有趣的是，碰上大谷敲全壘打，日本媒體常常會前去外野觀眾席尋找接到球的幸運球迷，耶茲聽說這件事後，馬上笑答：「我叫耶茲，在道奇工作。」
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