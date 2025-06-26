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MLB／孟西「吃球」幸運安助山本奪勝：當時眼鏡全是水

聯合新聞網／ 綜合報導
突如其來的大雨讓孟西的內野高飛必死球變成2分打點幸運安打。 美聯社
突如其來的大雨讓孟西的內野高飛必死球變成2分打點幸運安打。 美聯社

道奇隊今天作客對戰洛磯隊，雖然比賽中途因大雨一度中斷，但最終仍以8：1擊敗對手，收下3連勝。日籍投手山本由伸主投5局無失分，拿下本季第7勝，而孟西（Max Muncy）更是單場雙安，包含1支被雨天「吃球」的安打與1發滿貫砲，打下6分打點，成為致勝功臣。

比賽第6局，道奇在2出局後攻佔二、三壘，孟西面對洛磯23歲新星投手杜蘭德（Chase Dollander）纏鬥至滿球數，此時大雨不斷，孟西又擊出一顆一壘上空的高飛球，洛磯野手未能掌握球的落點，讓球落地形成關鍵2分打點安打，隨後比賽被迫中斷1小時27分鐘。

雨停恢復比賽後，孟西在第7局再擊出滿貫全壘打，是個人本季第12轟，單場進帳6分打點，目前與大谷翔平並列為隊內打點第3多。談到因為下雨而形成的幸運安打，孟西笑說：「我眼鏡上全是水，只能祈禱能打中球，打出去後真的看不見球在哪。」

山本由伸繳出好投，再加上天助自助，終於奪下本月首勝。 法新社
山本由伸繳出好投，再加上天助自助，終於奪下本月首勝。 法新社

道奇先發投手山本由伸此役終於奪勝，僅用56球完成5局任務，送出6次三振、僅被敲1安打，僅1次保送無失分。賽後他表示：「今天狀況很好，如果不是下雨，也許還能多投幾局。」這是他自5月26日後再度奪勝，也終止近期3連敗。

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山本由伸

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